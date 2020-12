chiara-nasti-in-moto-d’acqua-a-dicembre:-costume-inesistente

Chiara Nasti pubblica una foto sul suo profilo Instagram che fa impazzire i fan: In moto d’acqua a Dicembre ma il costume è inesistente

La nota influencer Chiara Nasti è una delle più famose ed desiderate nel suo ambito. La fashion influencer, amata soprattutto dal pubblico giovanile, è riuscita a trasformare la sua più grande passione nel suo lavoro.

Infatti in così poco tempo ha imparato a farsi conoscere insegnando ai suoi fan la moda sotto il suo punto di vista. Il suo esordio è avvenuto in età molto giovane, 16 anni, ed ad oggi è una tre le più seguite sul web.

In seguito al successo ottenuto su Facebook, Chiara decide di aprire un suo blog di moda e nel 2013 lancia un suo brand di t-shirt, Chic Phobia. Nel frattempo, i marchi di moda più famosi fanno a gara per averla come testimonial, vista la grande influenza di Chiara sui giovani.

Leggi anche -> Spunta il video di Chiara Nasti: in intimo la lap dance infiamma tutto – VIDEO

Leggi anche -> Chiara Nasti, spunta il video trasgressivo: sguardo penetrante

Il suo successo ha superato anche i confini ed ha raggiunto l’oltre oceano, venendo selezionata anche come testimonial agli Italian Music Awards. Nel 2016 pubblica il suo primo libro “Diario di una fashion blogger” e nel 2018 partecipa al reality L’isola dei famosi.

Chiara Nasti oggi

Oggi il profilo Instagram di Chiara vanta oltre 1 milione e 100 mila follower. Ed è da qui che comunica e tiene aggiornati i suoi fan con foto, video e post che raccontano la sua vita quotidiana.

Recentemente dal suo profilo Istagram erano uscite foto che la ritraevano durante le festività natalizie. In compagnia della sua piccola famiglia la giovane si era mostrata in una foto sconvolgente.

Leggi anche -> Chiara Nasti, occhi brillanti e decollete in primo piano: Impressionante bellezza

Infatti aveva chiaramente raccontato di essere brilla, commentò lei stessa ” Sto peggio di tutti“. La bella Chiara aveva infatti il volto coperto dalla mano, sotto al quale sorgevano due guance rossastre ed un sorriso sghembo.

Oggi torniamo a parlare di lei, perché ci ha mostrato poche ore fa un altro post che ha fatto invidia a molti. Chiara Nasti si trova infatti a Dubai.

Un dettaglio particolare

Ed oltre a fare invidia vederla in riva al mare a Dicembre, mentre in Italia comincia a sentirsi il vero freddo, c’è un altro dettaglio importante che è saltato all’occhio più attento dei suoi fan.

Chiara Nasti indossa, se così può si può dire, un costume quasi del tutto inesistente. Un due pezzi che non lascia nulla al caso e che mostra la bella e sexy influencer in tutta la sua sensualità.

Non sarebbe la prima volta che la Nasti sconvolge il suo pubblico con foto provocanti, d’altronde con un fisico scultoreo come il suo non ci si potrebbe aspettare altro. Migliaia sono stati i commento del suo amato pubblico che come sempre ha apprezzato.