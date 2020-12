usa,-trump-cede-e-ratifica-il-piano-di-aiuti-a-famiglie-e-imprese-danneggiate-dal-covid

WASHINGTON – Sotto la pressione bipartisan del Congresso, il presidente americano Donald Trump alla fine ha ceduto e ha ratificato il nuovo piano da 900 miliardi di dollari per l’economia Usa che concede aiuti a famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia di Covid-19.

Trump fino a ieri si era rifiutato di firmare la legge sul pacchetto di aiuti perché, aveva dichiarato in un videomessaggio: “E’ molto diversa rispetto a quanto anticipato”. Il suo rifiuto è stato criticato dal presidente eletto, Joe Biden, che ha accusato Trump di “abdicare alle proprie responsabilità”.

Il piano prevede tra le altre cose la conferma dell’estensione dei benefici di disoccupazione e il pagamento di un assegno da 600 dollari a persona per chi guadagna meno di 75 mila dollari l’anno. Inoltre viene prorogata la moratoria sugli sfratti e vengono stanziati miliardi di dollari per aiutare gli stati nella distribuzione del vaccino e per aiutare piccole imprese, compagnie aeree, aziende di trasporto.

Trump aveva insistito per un assegno diretto agli americani di almeno 2.000 dollari e aveva definito il piano “una vergogna”, seppur messo a punto grazie alla mediazione del suo segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, che aveva permesso l’accordo tra repubblicani e democratici nel Congresso.

Trump ha anche firmato la legge sul finanziamento dello Stato federale che impedirà la chiusura dei servizi pubblici (shutdown).