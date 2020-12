Usa, l’esplosione a Nashville: per gli investigatori è stato un attentato suicida

L’esplosione verificatasi a Natale a Nashville, nel Tennessee, è stata provocata da un uomo che si è fatto esplodere e che a quanto pare avrebbe agito da solo. Lo hanno riferito gli investigatori federali ieri dopo aver analizzato campioni di Dna e altre prove riconducibili all’uomo sospettato dell’attentato, il 63enne Anthony Quinn Warner. L’esplosione verificatasi la mattina del 25 dicembre ha danneggiato decine di edifici e ferito tre persone, ma non è ancora chiaro il movente. Il capo della polizia di Nashville, John Drake, ha dichiarato che la città “è considerata sicura. Non esiste alcuna altra minaccia nota alla città”. Prima dell’esplosione, il responsabile avrebbe diffuso tramite megafoni l’annuncio che una bomba stava per esplodere.

Warner non era noto alle autorità prima dell’esplosione, ma gli investigatori hanno accertato che l’uomo aveva esperienza nel campo dell’elettronica, e aveva lavorato come consulente informatico. Le autorità federali non hanno ancora riferito se ritengano l’episodio un atto di terrorismo domestico.