Il pandoro ripieno di crema è una versione ricca e golosa del classico dolce di Verona, è facile da preparare e fa una bellissima figura con gli ospiti.

Per preparare questa ricetta si può usare la crema che più ci piace, pasticcera, al cioccolato o al mascarpone come in questo caso, qualunque crema decideste di usare, il risultato sarà delizioso e il vostro Pandoro ripieno sarà apprezzato da tutti!

Se volete offrire un dessert cremoso ai vostri ospiti, ma non volete rinunciare alla tradizione, il pandoro ripieno di crema fa per voi, scegliete un pandoro di qualità e preparatelo con un paio di ore d’anticipo, in modo che la crema possa rassodarsi e tutti i sapori amalgamarsi alla perfezione.

Se voleste renderlo ancora più festoso, decoratelo con una ganache al cioccolato o una glassa e degli zuccherini colorati, per renderlo più appetibile anche agli occhi dei più piccoli, se mai ce ne fosse bisogno.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

1 Pandoro

q.b. Crema al mascarpone o altra crema a piacere

100 g Zucchero A Velo

q.b. Latte

Zuccherini colorati a piacere

Preparazione

Per preparare la ricetta del pandoro ripieno di crema, prendete un pandoro e tagliata la parte inferiore orizzontalmente. Svuotatelo senza arrivare in fondo e tenete da parte la parte interna per il ripieno. Riempite con un po’ di crema e inserite un po’ del pandoro che avete messo da parte. Continuate così fino ad arrivare al bordo. Terminate con un bello strato di crema.

Ora, richiudete con la base che avete tolto e premete con delicatezza. Ora, richiudete con la base che avete tolto e premete con delicatezza.

Rigirate il pandoro e mettetelo sopra un vassoio da portata. Mettete in frigo un paio di ore a riposare. Preparate la glassa mescolando lo zucchero a velo con un po’ di latte. Aggiungete un cucchiaio alla volta fino a raggiungere la consistenza desiderata. Una volta raffreddato il pandoro ripieno, glassatelo e spolverizzatelo con qualche zuccherino colorato. Servite a fette.