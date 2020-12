maltempo,-lombardia-in-allerta-per-l’arrivo-della-neve

Allerta neve a Milano e in Lombardia. Da stasera alle 23 fino al pomeriggio di domani, lunedì 28, stando alle previsioni la città e un po’ tutta la regione si imbiancheranno. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione, invitando in caso di aumento delle precipitazioni a evitare ponti, sottopassi e le zone allagabili e a mettere al sicuro se stessi e l’auto usando la massima prudenza. La sala operativa della Protezione civile è contattabile allo 0288465002, in alternativa, per emergenze, c’è il 112.

Fin dal tardo pomeriggio di domenica in città è scattato il piano neve, con i mezzi spargisale già in posizione. Il Comune fa sapere che “gli itinerari che saranno oggetto di maggiore attenzione sono inizialmente quelli più sensibili per la circolazione dei veicoli – come cavalcavia, accessi alle tangenziali, percorsi dei mezzi pubblici – e per il transito sicuro dei cittadini, come fermate Atm in superficie, ingressi delle metropolitane, accessi ad uffici pubblici e ospedali. A seguire, tutte le strade”.

Si rinnova l’appello agli amministratori di condominio affinché provvedano a spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e a sgomberare la neve in caso di accumulo. Rfi e Ferrovienord hanno previsto un piano d’emergenza che prevede la limitazione del servizio ferroviario su tutte le linee: “Saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici, che saranno servite con almeno un treno all’ora; eventuali eccezioni su linee saranno puntualmente comunicate” spiega Trenord in una nota invitando a consultare il sito e l’app, aggiornati in tempo reale. Siccome c’è la possibilità che la neve causi forti rallentamenti della circolazione i gestori avvisano che “la circolazione potrà subire forti rallentamenti” dunque si consiglia “di muoversi solo se strettamente necessario”.

Il Comune di Como invita gli abitanti domani “a evitare gli spostamenti non indispensabili, in modo da agevolare chi deve uscire per lavoro, e a rimandare le attività sportive all’aperto, considerare che in caso di infortunio gli ospedali sono già in sofferenza a causa della pandemia”. Anche il Comune di Monza ha lanciato l’allerta perchè in città sono previsti 20 centimetri di neve.