maltempo-in-lombardia,-milano-si-risveglia-sotto-la-neve.-disagi-e-alberi-caduti,-donna-ferita-da-un-palo

Milano e la Lombardia si sono risvegliate, stamattina, ricoperte da un denso strato di neve fresca. Le nevicate sono iniziate la scorsa notte e ora anche se ha smesso intorno a mezzogiorno, a Milano, si contano circa 15 centimetri di neve, con le strade principali spazzate ma molte altre, quelle secondarie, ancora innevate. Una donna è rimasta ferita a causa del crollo di un palo che l’ha travolta per strada. E’ accaduto intorno alle 9 in via Raffaello Sanzio, all’altezza del civico 21: a seguito della caduta di un albero che ha colpito le linee aeree del tram, uno dei ‘pali reggifilo’ che le sostengono ha ceduto colpendo la passante. Secondo le prime informazioni del 118 la donna ha riportato un trauma cranico ma sarebbe cosciente e non in pericolo di vita. Un uomo ha avuto un infarto mentre spalava la neve in via Monte Grappa: è stato rianimato ma è grave.

Milano sotto la neve, gli interventi per gli alberi caduti

Rami che crollano sotto il peso della neve, alberi divelti: sin dalle prime ore della mattinata ci sono state numerose segnalazioni a vigili del fuoco e polizia locale

Alberi caduti, disagi alla circolazione e parchi chiusi a Milano

Alle centrali operative di vigili del fuoco e polizia locale dalle prime ore sono arrivate diverse segnalazioni e sono dovuti intervenire a causa di alberi caduti e rami spezzati, ma anche di luminarie e ponteggi pericolanti, o a pezzi di cornicioni in bilico. La Polizia locale sconsiglia di avventurarsi nelle aree verdi, magari per fare a palle di neve, in prossimità di piante ad alto fusto. In via Raffaello Sanzio linee del tram bloccate per due alberi che cadendo hanno tranciato i cavi aerei, in via Varsavia due mezzi pesanti si sono messi di traverso sulla strada. Interruzione sulla linea 16 e modifiche di percorso con interruzioni sulle linee del ’12’ e del ’19’. Previsti autobus sostitutivi. L’assessore alla Mobilità Marco Granelli ha scritto sul suo profilo Facebook che oggi i parchi recintati rimarranno chiusi. “Nella centrale operativa di via Drago è in corso il coordinamento del sistema neve, dato che in città sono caduti circa 15 cm di neve e che nevicherà fino alle 12 – si legge – In servizio 200 mezzi per liberare e salare le strade, 150 persone nei punti critici come gli ingressi delle fermate della MM e dell’Atm, gli ospedali, e di 50 pattuglie della Polizia Locale”. La metropolitana è regolare.

Milano imbiancata dalla neve: al lavoro con mezzi e pale per liberare marciapiedi e accessi ai palazzi

Milano si è svegliata sotto dieci centimetri di neve, che è iniziata a cadere sin dalla notte scorsa. Le strade principali sono state spazzate ma molte altre, quelle secondarie, ancora innevate. Mezzi al lavoro e uomini con le pale per liberare strade, marciapiedi e accessi ai palazzi.

Il piano d’emergenza: i mezzi spargisale in azione

A Milano è scattato il piano d’emergenza e da ore sono in servizio i mezzi spargisale per facilitare la circolazione dei veicoli – con la pulizia di cavalcavia, accessi alle tangenziali, percorsi dei mezzi pubblici – e il transito dei cittadini – pulizia delle fermate Atm in superficie, ingressi delle metropolitane, accessi ad uffici pubblici e ospedali -. Il Comune di Milano rinnova l’appello agli amministratori di condominio affinché provvedano a spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e a sgomberare la neve in caso di accumulo.

(fotogramma)

Maltempo anche nel resto della Lombardia

Non solo Milano, anche il resto della Lombardia si è attivata in vista delle previsioni meteo. Effettuata già negli scorsi giorni la salatura delle strade sia per evitare grandi accumuli di neve sia per prevenire la formazione del ghiaccio successivi. Il Comune di Como, così come altre amministrazioni, invita la cittadinanza “a evitare gli spostamenti non indispensabili, in modo da agevolare chi deve uscire per lavoro, e a rimandare le attività sportive all’aperto, considerare che in caso di infortunio gli ospedali sono già in sofferenza a causa della pandemia”. Sono stati chiusi i parchi per precauzione, visti i possibili accumuli di neve sugli alberi, in diverse città lombarde.

Le limitazioni alla circolazione dei treni

A causa delle intense nevicate previste in Lombardia”, i gestori delle infrastrutture Rfi e Ferrovienord hanno previsto nella giornata di oggi l’attivazione del piano d’emergenza che prevede la limitazione del servizio ferroviario su tutte le linee. “Saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici, che saranno servite con almeno un treno all’ora; eventuali eccezioni su linee saranno puntualmente comunicate”. Per le conseguenze del maltempo, “la circolazione potrà inoltre subire forti rallentamenti. Si consiglia di muoversi solo se strettamente necessario”.