Laura Chiatti, posta una foto sui social e le dicono “sei una stupida”, lei “pietà …”

Laura Chiatti è una bravissima attrice molto stimata che da diversi anni è moglie felice e innamoratissima dell’attore Marco Bocci e mamma di due maschietti bellissimi. Laura Chiatti, non solo è molto attiva sui social dove posta spessissimo foto sue, dei suoi figli, del marito e anche di tutta la famiglia insieme ma risponde quasi sempre, sia nel bene, sia nel male a chi commenta, spesso anche scontrandosi e usando parole molto forti.

Laura Chiatti e le critiche alle foto dei suoi bambini

Laura Chiatti ha postato una foto dei suoi bellissimi bambini, Pablo ed Enea e ha scritto, a corredo della foto così: “Quando fingono di essere felici dopo aver ceduto finalmente agli abiti scelti da me ”.

Da quel momento i social si sono scatenati e hanno iniziato ad offenderla e ad andare già pesante criticando l’abbigliamento di uno dei due e dicendole che i leggins che aveva fatto indossare ad uno dei due sono un capo d’abbigliamento femminile che stona addosso ad un bambino.

I commenti più critici erano del tono seguente: “Non hanno tutti i torti…poveretti” riferendosi alla contrarietà dei bambini, oppure: “No daiii povero Pablo” ma anche “Ma per favore, è un maschietto su…mi sembri un po’ stupida”, “Non te la prendere se ti dico che il leopardato per un maschietto non mi sembra il caso.. è un capo femminile” , ma anche “hai per caso voglia della femminuccia?”

Laura Chiatti, che ha sempre risposto a tono, anche questa volta ha detto: “Ma che cazzo dici? Quindi i Rocker hanno sempre confuso??? Pietà per il vostro essere mentecatti” e poi, a seguire tante emoticon che ridono.

Laura Chiatti criticata per il peso

Qualche mese fa Laura Chiatti fu di nuovo presa di mira , questa volta dopo aver postato una sua foto che la ritraeva, per alcuni in forma per altri troppo magra.

A chi la criticava dicendole che era eccessivamente magra, lei rispose così: “Avete veramente rotto il ca**o. Basta! Sono una donna normalissima che ha un peso perfetto per la propria altezza!!! Ho appena mangiato pane e salame e bastaaaaaa”.

Laura Chiatti e il marito Marco Bocci hanno vissuto un momento molto difficile quando, alcuni anni fa, Bocci ha avuto un erpes che è salito fino al cervello. Per fortuna tutto è andato per il meglio ma i due insieme hanno affrontato un momento di vita molto duro che sono riusciti a superare restando molto uniti e infondendosi coraggio l’uno con l’altra.

