La Rosi di Squadra antimafia ora vola- foto

Giulia Michelini storica attrice che interpretò Rosi Abate in squadra antimafia torna a far parlare di se con uno scatto particolare.

Giulia Michelini (Instagram)

Giulia Michelini è una nota attrice. Dopo aver concluso gli studi viene notata da un produttore cinematografico durante un provino. Da li comincia la sua carriera da attrice ricoprendo un ruolo nella serie “Distretto di polizia” venendo confermata per più stagioni. La sua bravura come attrice gli vale anche qualche apparizione sul grande schermo.

Nel suo primo film collabora con il famoso regista Gabriele Muccino nel film “Ricordati di me”, ma è solo l’inizio di una lunga carriera cinematografica. Ma la vera fama la otterrà solo qualche anno dopo, con una serie tv che riscosse molto successo.

A renderla il personaggio televisivo che è oggi è stata la sua impeccabile interpretazione di “Squadra antimafia – Palermo oggi“, nei panni di Rosy Abate una mafiosa siciliana che con gli anni diventa la regina di Palermo. Questo personaggio è molto apprezzato dagli spettatoti della serie tv, questo la porterà ad interpretare la Abate in ben 7 stagioni.

Giulia Michelini (Instagram)

Riscuote così tanto successo che i produttori decisero di registrare uno spin off riguardante solo la regina di Palermo, “Rosy Abate la serie” che la vedrà protagonista per altre due stagioni.Oggi Giulia è tornata a far parlare di se, con uno scatto molto particolare.

Giulia Michelini, la Rosy Abate che può volare

Giulia Michelini, grazie alla sua recitazione nei pani di Rosy Abate, si è conquistata una discreta fama. La sua pagina Instagram ad oggi supera i 687 mila follower, un numero molto elevato, raggiunto anche grazie alla partecipazione a diversi film con storici registi come Michele Placido e Carlo Vanzina.

Tramite i social a Giulia piace condividere scatti che riguardano la sua vita privata, come molti altri personaggi pubblici dopotutto. Sul suo profilo Instagram è apparsa una foto molto particolare che i fan hanno molto apprezzato.

Nello scatto la protagonista assoluta è lei. Sdraiata su un cornicione e con un bellissimo cielo azzurro alle spalle la Michelini si trasforma da Rosy Abate a supereroina in una posa che ricorda molto quella di superman in volo.

La foto è stata molto apprezzata dai fan che hanno espresso il loro apprezzamento riempiendola di commenti positivi. Tra i più gettonati c’è stato il paragone con wonder woman, eroe dei fumetti DC. Paragone che verrà sicuramente apprezzato dalla diretta interessata che passa dai panni di una spietata mafiosa a quella della più pure delle eroine.