intervista-al-sindaco-di-ceresole-d’alba,-franco-olocco:-“siamo-arrivati-ad-un-picco-di-45-contagiati-nel-corso-della-seconda-ondata”

Franco Olocco, sindaco di Ceresole d’Alba

Mancano pochi giorni alla conclusione del 2020. È tempo di bilanci, anche, per gli amministratori del nostro territorio. Telefonicamente, abbiamo raggiunto il sindaco Franco Olocco (Ceresole d’Alba).

“Il 2020? Annata complessa, senza tanti giri di parole. Dal febbraio scorso, i ritmi e la vita, anche, se nostro Comune sono stati stravolti. Si è passati dall’ordinarietà, ad essere prevalentemente concentrati sull’emergenza Covid-19. Siamo andati avanti, nel limite del possibile, seguendo tutti i nostri programmi. Siamo arrivati ad un picco di 45 contagiati nel corso della seconda ondata e per un paese di 2000 abitanti è davvero un numero elevato.

Volendo trovare un aspetto positivo, è che nelle difficoltà è emersa la forza dei ceresolesi. In tanti si sono resi disponibili per dare una mano, insieme alla Croce Rossa e alla Protezione Civile. Mi viene in mente la spesa a domicilio. Voglio ringraziare, anche, i nostri commercianti per non avere mai mollato neanche di un centimetro.

Nel corso di dicembre abbiamo chiuso il progetto Succes. Con il Comune di Saint-Paul-de-Vence abbiamo intrapreso un percorso di cooperazione transfrontaliera che significa Sui sentieri della battaglia di Ceresole. Nuove vie per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo sostenibile. Un progetto europeo di spessore. Partiremo presto con il progetto Bellezza, un’altra tappa davvero importante.

Credo che nell’estate 2021, grazie al vaccino, potremo pensare d’incominciare a vedere l’uscita dal tunnel del Covid. Ci toccano ancora dei mesi difficili e di sacrifici. Questo virus ha generato sofferenze umane ed economiche.

Auguri ai lettori di Ideawebtv e ai miei concittadini di Buon Anno, auguri davvero sentiti e carichi di speranza!“.