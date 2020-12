Spread the love











La separazione dovrebbe diventare effettiva dal 31 marzo 2021 ma Harry e Meghan ci avrebbero ripensato chiedendo un prolungamento del loro status per non perdere alcuni privilegi. Harry e Meghan hanno lottato per liberarsi dei loro doveri istituzionali creando un grande scandalo all’interno della famiglia reale inglese ma ora potrebbero aver cambiato idea, o almeno […]

L’articolo Harry e Meghan ci ripensano: “Vogliono un altro anno nella Royal Family” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...