Ingredienti Per gli gnocchi

400 g lenticchie lessate

100 g farina 00

100 g semola di grano duro rimacinata

2 pz tuorli

sale

Ingredienti Per il ragù e le chips

1 pz cotechino lessato

200 g brodo ristretto

30 g cipolla a cubetti

30 g carota a cubetti

20 g sedano a cubetti

20 g triple sec

scorza di 1 arancia

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Durata: 1 h 30 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

Per la ricetta degli gnocchi di lenticchie con cotechino morbido e croccante, setacciate le lenticchie e impastatele con la farina, la semola, i tuorli e un pizzico di sale fino a ottenere un composto morbido. Dividetelo in filoncini (diam. 2 cm), tagliateli in tocchetti di 2 cm e rigateli sui rebbi della forchetta.



Per il ragù e le chips di cotechino: Sbollentate la scorza di arancia per tre volte, cambiando sempre l’acqua. Alla fine unite un paio di cucchiai di zucchero, lasciate in infusione per 15-20 minuti, quindi scolatele e asciugatele delicatamente con carta da cucina. Ricavate dal cotechino una dozzina di fettine sottili, arrostitele fino a renderle croccanti come chips e tenetele da parte. Riducete in dadini il resto del cotechino. Rosolate le verdure in un velo di olio per qualche minuto, poi unite i dadini di cotechino, profumate con il triple sec e qualche filetto di scorza di arancia. Bagnate con il brodo ristretto, cuocete per qualche minuto e regolate di sale. Lessate gli gnocchi, lasciate che vengano a galla e dopo 1-2 minuti di cottura scolateli direttamente nella padella con il ragù. Saltate tutto per meno di 1 minuto e distribuite nei piatti. Completate con le chips di cotechino, il fondo di cottura e le scorze di arancia rimaste.



Ricetta di Andrea Sangiuliano