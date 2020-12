gli-elettrodomestici-smart-sono-i-nuovi-professionisti-del-bucato

In cucina e non solo, la tecnologia può cambiarci la vita. Gli elettrodomestici intelligenti ora conquistano anche la lavanderia, trasformando il momento del bucato da noiosa incombenza domestica a operazione semplice e intuitiva, da gestire con un semplice click del cellulare. Dimenticate la divisione tra bianchi e colorati, i dubbi sulla temperatura di lavaggio, gli interrogativi sulla centrifuga: AEG presenta le nuove lavatrice e asciugatrice serie 9000 Premium Edition, che per la prima volta comunicano tra loro grazie all’app My AEG Care, sincronizzandosi e impostando in autonomia i programmi più adatti.

La app My AEG Care

Al momento di fare il bucato, basta accedere all’app per impostare automaticamente il lavaggio ideale a seconda del tipo di tessuto, colore e livello di sporco selezionati. Grazie alla connessione wireless, i due elettrodomestici comunicano tra loro e selezionano il ciclo di asciugatura migliore in base al lavaggio appena concluso. Tanti i programmi speciali disponibili: dalla cura degli asciugamani ai capi per bambini, dall’abbigliamento outdoor a quello da lavoro, dalla seta ai giubbotti imbottiti.

L’innovativo sensore della tecnologia 3D Scan di AEG

In meno di tre ore è possibile completare lavaggio e asciugatura di un carico standard da 5 chili senza preoccuparsi di smistare i vestiti, perché le basse temperature e l’elevata efficienza energetica assicurano la protezione duratura di tutti i tessuti.

Le numerose tecnologie all’avanguardia della nuova lavatrice AEG permettono di ottimizzare il processo di lavaggio e asciugatura, addolcendo l’acqua prima che entri nel cesto, di sfruttare al massimo l’efficacia dei detergenti e limitare il consumo di acqua ed energia.

In fase di asciugatura, l’innovativo sensore della tecnologia 3D SCAN, unico al mondo, è in grado di analizzare l’umidità all’interno dei capi fino a 5 centimetri di profondità, così da garantire un’asciugatura perfetta anche per i capi più spessi e imbottiti. Il flusso d’aria a spirale proveniente da ogni angolazione del cesto permette di asciugare i punti più difficili, come tasche e cuciture; il programma Outdoor, inoltre, ciclo dopo ciclo è in grado di ripristinare la membrana impermeabile dei tessuti tecnici.

Lavatrice e asciugatrice serie 9000 Premium Edition

La lavatrice (in classe energetica A+++ -65%) e l’asciugatrice serie 9000 Premium Edition garantiscono un’elevatissima efficienza energetica e un notevole risparmio di energia e di acqua, prendendosi cura dei capi in modo efficace ma delicato, in modo da farli durare più a lungo.