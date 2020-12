federica-fontana,-gli-anni-per-lei-non-passano:-le-forme-uniche-foto

La meravigliosa Federica Fontana in tenuta sportiva total black pronta ad allenarsi per tenersi in forma

La bellissima conduttrice Federica Fontana non molla mai, anche durante le feste natalizia si allena con la sua tuta total black della Nike. I suoi programmi sono di andare in bici, correre e fare yoga. Che spirito di sacrificio la Fontana, non rinuncia a preservare il suo corpo, d’altronde dovremmo farlo tutti specialmente durante le feste natalizie, invece di passare il tempo sul divano.

LEGGI ANCHE>>>Le Donatella, Giulia bollente si fa fotografare a letto con solo il perizoma – FOTO

Federica Fontana e le posizione dello Yoga, fa da motivatrice

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Lucilla Agosti senza veli sotto la neve, è uno spettacolo -FOTO

La conduttrice condivide una serie di foto in cui appare in diverse posizioni tipiche dello yoga. Nella didascalia scrive:”Il cambiamento è una delle condizioni più complicate con le quali, in quanto esseri umani, ci ritroviamo ad avere a che fare. Non è facile cambiare, e anche quando riconosciamo che sarebbe opportuno farlo, tendiamo a rimandare il più possibile “l’inizio del cambiamento”. Continua la Fontana scrivendo.“E proprio in questo viaggio infinito, del quale molto spesso non conosciamo la destinazione, che risiede il segreto della nostra evoluzione…e gli insegnamenti dello yoga sono uno straordinario compagno con il quale intraprenderlo”.

Aggiunge poi un estratto del suo discorso che fa riflettere e che non è chiaro.”In effetti, il legame che esiste fra yoga e cambiamento è così forte che molte persone, spaventate dall’idea che iniziare a fare yoga ci poti inevitabilmente a diventare delle persone diverse”. Che lo yoga possa addirittura cambiare le persone è una affermazione importante, può migliorare la vita ma cambiare le persone e renderle diverse non sarà facile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

E poi perché dovrebbe rendere diversi una pratica introspettiva e rilassante come lo yoga, può donare tranquillità e può aiutare a gestire lo stress e la rabbia, quello sì. Sicuramente un interessante punto sui cui riflettere e fa desiderare di approfondire l’argomento dello yoga.