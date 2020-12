Cristiano Malgioglio proiettato già a capodanno: “Dovrò provarne 50”

Cristiano Malgioglio inizia i preparativi per Capodanno: 50 vestiti da provare ma quali sono i suoi piani? Ecco di cosa si tratta

Cristiano Malgioglio

La sua storia inizia dopo un’adolescenza passata in Sicilia ed il trasferimento dalla sorella a Genova entra in contatto con i cantautori della cosiddetta ” Scuola genovese”. Qui incontra alcuni tra i più grandi cantanti della storia Gino Paoli, Luigi Tenco e soprattutto Fabrizio De Andrè.

E fu proprio quest’ultimo che lo introdusse nel mondo discografico, Malgioglio infatti cominciò a lavorare come autore scrivendo testi per Iva Zanicchi, Mina, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà e tanti altri.

Nel frattempo, diventa popolare anche come cantante e personaggio televisivo, grazie alla sua personalità esuberante e nel 2007 partecipa al reality L’isola dei famosi mentre nel 2017 è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Oggi, Cristiano Malgioglio ha pubblicato 28 album e scritto centinaia di canzoni per altri artisti, alcune delle quali entrate nella storia della musica leggera italiana.

L’avventura al GF Vip

Il cantante ha annunciato sul suo profilo social la sua partecipazione al reality con queste parole. “Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedì prossimo entrerò nella casa del Grande Fratello Vip, Ho bisogno di socializzare.” affermava il re del reality.

“Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia e io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata Celia Cruz, bisogna sorridere anche se si è tristi. Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio”.

Noto Cantautore e amato personaggio pubblico italiano Malgioglio ogni giorno ci regala una perla. Dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Grande Fratello Vip, il divo ha regalato ai suon fan esibizioni canore e balletti inaspettati.

Cristiano Malgioglio e la difficile decisione da prendere

Cristiano Malgioglio

L’ultima foto pubblicata sul profilo Istagram del noto personaggio pubblico, nasconde un dettaglio a dir poco sorprendente. Cosa starà preparando il nostro Cristiano Malgioglio?

Il cantante regala al suo pubblico un anteprima del suo outfit per i festeggiamenti di fine anno. Per la serata di Capodanno infatti, Malgioglio sfila in abito rosso fuoco ricco di piume nere e rosse. “Dovrò provarne 50…“, commenta.

Da indiscrezioni dovrebbe essere al Gf Vip in una serata di gala dove i suoi tormentoni faranno ballare tutti. Il post è stato pubblicato poche ore fa e già tutti i fan sono impazziti curiosi di sapere dove sia diretto il “vippone”. Staremo a vedere.