coronavirus-nel-mondo:-oltre-45-milioni-di-guariti,-ma-il-contagio-non-frena.-il-sudafrica-supera-il-milione-di-casi

Ha superato quota 45 milioni nel mondo il numero delle persone guarite dal Covid-19, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. Le positività al coronavirus registrate ufficialmente sono state finora oltre 80 milioni, di cui quasi 20 milioni negli Stati Uniti.

Brasile, positivo il vicepresidente

Il vicepresidente brasiliano Hamilton Mourao è risultato positivo. Lo rivelano fonti ufficiali. Il generale Mourao, 67 anni, rimarrà in isolamento nel Palazzo di Jaburu, la residenza ufficiale del vicepresidente. Nel mese di luglio era stato colpito dal virus il presidente Bolsonaro. Il Brasile ha registrato 344 morti nelle ultime 24 ore. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di vittime, oltre 191 mila, dopo gli Stati Uniti.

Sudafrica, superato il milione di casi

Ha superato quota un milione il numero dei contagi registrati ufficialmente in Sudafrica dall’inizio della pandemia, secondo l’università americana Johns Hopkins. Il numero dei decessi nel Paese africano, che conta oltre 55 milioni di abitanti, è di 26.735 e quello dei guariti è di quasi 845 mila persone. Nei giorni scorsi, il governo sudafricano ha affermato che non ci sono prove che il nuovo ceppo del coronavirus identificato in Sudafrica sia più pericoloso o contagioso del suo ‘cuginò isolato nel Regno Unito.

Spagna, slitta l’arrivo dei vaccini. Ritardi anche in altri 7 Paesi Ue

L’arrivo delle 350 mila dosi di vaccini, atteso per oggi, è slittato in Spagna di un giorno a causa di problemi logistici della Pfizer in Belgio. Lo ha annunciato il ministro della sanità Salvador Illa precisando che il ritardo, per le stesse ragioni, riguarda anche altri sette Paesi europei, senza citare di quali si tratti. Lo riportano i media spagnoli precisando che il problema logistico è stato già risolto e la consegna avverrà domani.

Corea del Sud, individuati 3 casi della “variante inglese”

In Corea del Sud sono stati registrati i primi tre casi della cosiddetta “variante inglese” del coronavirus. Lo ha riferito l’agenza per il controllo delle malattie del Paese asiatico, spiegando che i casi riguardano tre cittadini sudcoreani tornati la scorsa settimana dalla Gran Bretagna. Il governo di Seul ha annunciato il 23 dicembre lo stop ai collegamenti aerei con la Gran Bretagna fino alla fine dell’anno. In aggiunta le autorità hanno imposto 14 giorni di isolamento alle persone in arrivo dal Paese oltre all’obbligo di sottoporsi a tampone poco prima della fine della quarantena. In Corea del Sud sono stati registrati 808 nuovi casi nelle ultime 24 ore.