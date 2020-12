coronavirus,-le-fiale-di-vaccino-in-arrivo-in-lombardia:-i-sette-protagonisti-del-v-day

Tutto è pronto per domani, 27 dicembre, il V-day lombardo, la somministrazione delle prime 1.680 dosi del vaccino anti Covid agli operatori sanitari e dei servizi ospedalieri selezionati per il lancio della campagna di immunizzazione che, a partire dalle 10.30, coinvolgerà ospedali di tutti i capoluoghi lombardi.

Ci saranno sette sedie una vicina all’altra al Niguarda stamattina alle 10.30. Comincia così il V Day lombardo con le prime sette dosi del vaccino Pfizer arrivate dal Belgio per essere somministrate a rappresentanti delle categorie più a rischio: la Oss Adele Gelfo, l’addetta alle pulizie del reparto Covid Grazie Fresta,m Fabrizio Pregliasco per la Croce bianca/ Anpas, Roberto Rossi per i Medici, Pasqualino Daloia per gli infermieri, Fiorenzo Corti per i medici di medicina generale, Silvio Garattini presidente dell’Istituto Mario Negri. Subito dopo altre 80 vaccinazioni, a partire da Massimo Galli, infettivologo del Sacco.

Una giornata coordinata dal commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri, da Roma. Un momento di valenza simbolica che verrà celebrato in contemporanea in tutta Europa, per poi dare il via dal 4 di gennaio alla campagna vera e propria di vaccinazione che coinvolgerà 65 hub a livello regionale, 24 dei quali nel territorio dell’Ats di Milano città metropolitana.

Le fiale attese a Linate e il trasferimento al Niguarda

I crio-contenitori con le 324 fiale di vaccino destinate alla Lombardia sono partiti dagli stabilimenti di Anversa dell Pfizer nella notte del 24 e sono arrivati allo Spallanzani di Roma la mattina di Natale. Stanotte all’1,30 arrivano in aereo a Linate e domani mattina alle 7,30 saranno trasferiti dall’esercito al Niguarda, centrale di stoccaggio principale della Lombardia. Da qui saranno trasferiti – sempre su camion militari – nei 14 hub ospedalieri di 11 province. Verranno somministrati ai primi medici e infermieri scelti in rappresentanza delle categorie più esposte, assieme ad alcuni operatori dei servizi ospedalieri e ad alcuni professori che guidano i reparti delle malattie infettive di Codogno e Alzano, Bergamo, Brescia, luoghi simbolo della lotta all’epidemia nella regione.

Il via alla campagna di vaccinazione

A Milano alle 10,30 al Niguarda arriveranno per dare il via all’inizio della campagna il presidente della Regione Attilio Fontana, assieme all’assessore al Welfare Giulio Gallera, e al sindaco di Milano Beppe Sala. Interverranno anche i direttore sanitario del Niguarda Marco Bosio e il capo rappresentanza della Commissione europea Massimo Gaudina. Gli altri ospedali coinvolti nel “V Day” sono il Sant’Anna di Cremona, il Manoni di Lecco, il Carlo Poma di Mantova, il San Matteo di Pavia, il San Gerardo di Monza, l’ospedale di circolo di Varese e quello Sondrio. A Milano si parte dal Niguarda e dal Pio Albergo Trivulzio. Nelle province le procedure di vaccinazione avranno inizio nel primo pomeriggio, così come al Trivulzio, l’Rsa simbolo di Milano. Al San Gerardo di Monza l’inizio delle vaccinazioni sarà alle 15, mentre a Bergamo sarà alle 13.

I primi a vaccinarsi contro il Covid

Tra i primi a vaccinarsi ci saranno i professori Massimo Galli (ospedale Sacco), Alberto Zangrillo (San Raffaele), Antonio Pesenti (coordinatore di tutte le terapie intensive della Lombardia). I presidenti degli ordini dei medici e degli infermieri lombardi, per la categoria degli operatori socio sanitari Adele Faccio, infermiera del Sacco del reparto Covid, per i servizi sanitari l’addetta alle pulizie del Niguarda Grazia Fresta. Per l’ospedale Sacco, ci sarà anche il direttore del reparto di Malattie infettive Giuliano Rzzardini. Per le Croci il presidente di Anpas Lombardia, il presidente di Croce Bianca Fabrizio Pregliasco e Paola Erba per la Croce Rossa. Fra gli altri testimonial il dottor Sergio Harari, pneumologo della San Giuseppe. Anche Annalisa Malara, la dottoressa dell’ospedale di Codogno che per prima identificò il Covid su Mattia, il “paziente uno”.

Dal 28 per le tre settimane successive cominceranno ad arrivare al Niguarda le altre spedizioni di dosi, per arivare a 340 mila destinate a immunizzare tutto il personale sanitario e gli ospiti delle case di riposo a partire dal 4 di gennaio in un arco di circa due mesi e mezzo.