come cancellare articoli di giornale da internet

Le informazioni che una volta sono entrate nello spazio virtuale possono essere memorizzate lì ed essere disponibili indefinitamente, danneggiando così i legittimi interessi delle persone. A questo proposito, è nata la necessità che emergesse il diritto di limitare la diffusione di informazioni su una persona divenuta pubblica in passato (di seguito “diritto all’oblio”, “diritto all’oblio”).

“Il diritto all’oblio” – il diritto del soggetto di opporsi all’ulteriore trattamento dei propri dati personali attraverso i motori di ricerca e di richiedere all’operatore di rimuovere i collegamenti a quei dati che, a suo avviso, potrebbero danneggiarlo.

Il concetto di “diritto all’oblio” è nato in Europa e poi è stato parzialmente adottato nella Federazione italiana

La legislazione russa e l’approccio russo al “diritto all’oblio”

Dal 1 ° gennaio 2016, i cittadini russi godono del “diritto all’oblio” su Internet . La legge “Informazioni, tecnologie dell’informazione e protezione dell’informazione” 1 (di seguito – Legge sull’informazione) si applica alle informazioni diffuse in violazione della legislazione della Federazione Russa; inaffidabile; irrilevante e non più rilevante per il cittadino a causa di eventi o azioni successive . Queste informazioni non includono dati su eventi contenenti segni di atti punibili penalmente per i quali non sono scaduti i termini di responsabilità penale, nonché informazioni sulla commissione di un reato per il quale non è stato rimosso o cancellato un casellario giudiziario.Ai sensi della parte 2 dell’art. 10.3 della Legge sull’Informazione, la richiesta del richiedente all’operatore del motore di ricerca deve contenere i seguenti dati:

cognome, nome, patronimico, dati del passaporto, informazioni di contatto (numero di telefono e (o) fax, indirizzo e-mail, indirizzo postale); informazioni sul richiedente, l’emissione di link a cui è soggetto a risoluzione; puntatore alla pagina del sito su Internet, che contiene le informazioni; motivi per interrompere l’emissione di link da parte di un motore di ricerca; il consenso del richiedente al trattamento dei suoi dati personali.

Come applicare

La persona deve raccogliere tutti i collegamenti che devono essere rimossi dai risultati della ricerca. Se, dopo un po ‘di tempo, vengono scoperti nuovi materiali, dovrai presentare un’altra domanda.

Le informazioni su questi collegamenti dovrebbero riferirsi direttamente alla persona: dovrebbe essere possibile identificarla accuratamente per nome o per aspetto, se si tratta di foto e video. Se sono indicati altri segni (ad esempio, luogo di lavoro e posizione), è necessario spiegare perché è facile riconoscere questa particolare persona da loro. Come regola generale, non puoi fare domanda per un’altra persona, a meno che la persona non sia il genitore o il tutore legale della vittima. In questo caso, è necessario allegare le scansioni del certificato di nascita del bambino e una pagina del passaporto del genitore che indichi la relazione.

Istruzioni

In un apposito form è necessario inserire dati anagrafici e contatti correnti (sarà sufficiente un indirizzo email) in modo che i dipendenti del motore di ricerca possano contattare il richiedente; allegare una scansione del passaporto. È inoltre necessario copiare tutti i collegamenti che dovrebbero essere rimossi dai risultati della ricerca. È importante che si tratti di collegamenti diretti a contenuti inappropriati. È necessario indicare la categoria a cui appartengono le informazioni: inesatte, irrilevanti o illegali; spiega perchè. Se ci sono prove di una posizione, devono essere allegate (questo può essere un collegamento ad altre informazioni, scansioni di una decisione del tribunale, ecc.)

Se trova informazioni incomplete, imprecisioni o errori nella richiesta del richiedente, l’operatore del motore di ricerca ha il diritto di inviargli una notifica per chiarire le informazioni fornite. Entro 10 giorni l’operatore del motore di ricerca valuta la richiesta e, in caso di rifiuto, deve fornire un motivato rifiuto.

Ogni motore di ricerca dovrà scrivere una dichiarazione separata. Può essere inviato tramite posta raccomandata o compilare un apposito modulo online.

Il richiedente, che ritiene il rifiuto irragionevole, ha il diritto di presentare domanda al tribunale con una dichiarazione di reclamo per interrompere l’emissione di collegamenti alle informazioni specificate nella sua richiesta. Le prime cause contro Yandex, Google e Rambler sono state depositate presso il tribunale distrettuale Levoberezhny di Lipetsk nel febbraio 2016. Sono indicative anche le statistiche sulle richieste nel quadro della “legge dell’oblio”. Per 3 mesi dalla sua operatività, Google ha ricevuto 1463 richieste, di cui solo il 26,3% è stato soddisfatto. Yandex ha ricevuto 3.600 richieste da 1.348 persone. Va notato che il 51% delle richieste riguardava collegamenti a informazioni affidabili, ma irrilevanti , il 30% di collegamenti a informazioni inesatte, secondo il richiedente , e il 19% a informazioni diffuse in violazione di legge… Di tutte le richieste evase solo il 27% è stato soddisfatto, il 73% è stato rifiutato, di cui il 9% in parte (i requisiti sono stati soddisfatti rispetto ad alcuni link da circolazione). L’alto tasso di rifiuti è dovuto al fatto che Yandex non può verificare l’accuratezza delle informazioni e stabilire se la loro distribuzione viola la legge .

La legge sull’informazione non stabilisce criteri oggettivi per dividere le informazioni in rilevanti e irrilevanti. Inoltre, durante la discussione sulla legge “sul diritto all’oblio”, è stato più volte notato che quando si decide se l’informazione è irrilevante, deve essere preso in considerazione il criterio della sua importanza pubblica. Nella legge, tuttavia, non vi è alcuna indicazione diretta di ciò.

La legge conferisce a un cittadino il diritto di contattare un operatore del motore di ricerca in qualsiasi forma e obbliga l’operatore a rispondere nella stessa forma. Per questo motivo, i motori di ricerca si trovano ad affrontare il problema di ricevere richieste cartacee, il cui testo deve essere convertito in formato elettronico. Una forma di ricorso più efficace, che consenta di eliminare gli svantaggi indicati, sarebbe un modulo elettronico specializzato.

Solo le persone hanno diritto all’oblio. In un certo numero di paesi è stato ipotizzato che le organizzazioni dovrebbero anche avere il potere di tale diritto per rafforzare la concorrenza e migliorare le prestazioni economiche.

Le persone giuridiche devono rivolgersi direttamente al tribunale, ma i motivi e le prove devono essere seri.

Esempi di pratica giudiziaria della Federazione Russa

Sentenza d’appello del tribunale della città di Mosca del 22/05/2017 nel caso N 33-18722 / 2017

Requisito: alla cessazione dell’operatore del motore di ricerca del rilascio di informazioni sull’indice della pagina del sito Web su Internet, consentendo l’accesso alle informazioni sull’attore.

Circostanze: l’attore ha indicato che i collegamenti web del convenuto, che è l’operatore del motore di ricerca, forniscono informazioni che consentono l’accesso alle informazioni sull’attore, diffuse in violazione di legge, che sono irrilevanti e hanno perso il loro significato per l’attore a causa delle azioni successive dell’attore, il che crea un’impressione negativa di l’attore, nonché informazioni che screditano l’onore e la dignità dell’attore.

Decisione: la richiesta è stata respinta.

Altro: N è andato in tribunale con un reclamo contro N2, ha chiesto di obbligare l’imputato a interrompere la pubblicazione di informazioni sull’indice della pagina del sito Web su Internet, consentendo l’accesso alle informazioni sull’attore.

A sostegno delle affermazioni, l’attore ha indicato che i collegamenti web da parte del convenuto, che è l’operatore del motore di ricerca, sono forniti di informazioni che consentono l’accesso alle informazioni sull’attore, distribuite in violazione di legge, che sono irrilevanti e hanno perso valore per l’attore a causa di azioni successive dell’attore, creando un negativo impressione dell’attore, nonché informazioni che screditano l’onore e la dignità dell’attore, in relazione alle quali ha chiesto di obbligare l’imputato a interrompere l’emissione di informazioni sull’indice alle pagine del sito Web su Internet tramite link: …

La giuria non ha trovato motivi per annullare o modificare la decisione del tribunale, che è stata decisa in base alle circostanze di fatto del caso e ai requisiti della legislazione vigente.

Secondo la Parte 1 dell’Art. 10.3 della legge sull’informazione Un operatore di motori di ricerca che distribuisce pubblicità su Internet, che ha lo scopo di attirare l’attenzione dei consumatori che si trovano all’indirizzo, su richiesta di un cittadino è obbligato a interrompere la pubblicazione di informazioni sull’indice di una pagina del sito Web su Internet, consentendo l’accesso alle informazioni su il richiedente, diffuso in violazione della legge, che è inaffidabile, oltre che irrilevante, ha perso il suo significato per il richiedente a causa di eventi o azioni successivi del richiedente, ad eccezione delle informazioni su eventi contenenti segni di atti criminali, i termini dell’azione penale per i quali non sono scaduti, e le informazioni sulla commissione da parte di un cittadino di un reato per il quale la condanna non è stata revocata o annullata.

Come risulta dai materiali del caso e stabilito dal tribunale, dal verdetto del tribunale distrettuale sovietico N è stato ritenuto colpevole di aver commesso crimini ai sensi della parte 3 dell’art. 159, parte 4 dell’art. 159, parte 4 dell’art. 159 del codice penale della Federazione Russa, condannato alla reclusione in una colonia correttiva del regime generale.

Con il verdetto del tribunale distrettuale Zamoskvoretsky N è stato dichiarato colpevole di aver commesso crimini ai sensi della parte 3 dell’art. 159, parte 3 dell’art. 159, parte 3 dell’art. 159 del codice penale della Federazione Russa, condannato a una pena di 6 anni di carcere, in aggiunta parziale della pena con la pena imposta dal verdetto di cui sopra, è stata infine assegnata una pena sotto forma di 7 anni di reclusione con scontare la pena in una colonia correzionale di regime generale.

Con la decisione del tribunale della città di Istra, la petizione di N per la rimozione anticipata della condanna è stata accolta, la precedente condanna è stata rimossa da N dalla sentenza del tribunale distrettuale di Sovetsky e dalla sentenza del tribunale distrettuale di Zamoskvoretsky.

Facendo appello al tribunale con questa domanda, N ha indicato che al convenuto, che è un operatore di motore di ricerca, in violazione dei requisiti di legge, sui collegamenti Web forniti nella domanda, vengono fornite informazioni che consentono l’accesso alle informazioni sull’attore, che è irrilevante, ha perso il suo significato, diffamando l’onore e la dignità l’attore, mentre l’attore conduce attualmente una vita sociale attiva, alleva il figlio e occupa posizioni di rilievo.

Risolvendo la controversia, il tribunale di primo grado, valutando le prove raccolte nella causa ai sensi dell’art. 67 del codice di procedura civile e tenuto conto delle prescrizioni di legge, è giustamente giunto alla conclusione circa il rifiuto di soddisfare le pretese N, in quanto attore, in violazione di quanto previsto dall’art. 56 del codice di procedura civile, non è stata presentata alcuna prova con attendibilità che confermi il posizionamento di informazioni sull’attore su Internet, compreso l’emissione di collegamenti da parte del gestore del motore di ricerca “Google”, non è stato presentato un atto di ispezione da parte di un notaio delle pagine Internet e dei siti Web indicati dall’attore, non è stata presentata una domanda per garantire la prova in tribunale non presentato. Inoltre, il tribunale ha correttamente sottolineato che quando richiede di interrompere il rilascio di collegamenti Web alle informazioni sull’attore, l’attore indica che queste informazioni diffamano il suo onore, dignità e reputazione aziendale,

Decisione d’appello del tribunale della città di Mosca del 22/05/2017 nel caso N 33-14853 / 2017

Richiesta: in caso di riconoscimento di informazioni come inaffidabili, riconoscimento del rifiuto di interrompere l’emissione di informazioni illegali, obbligo di interrompere l’emissione di informazioni.

Circostanze: l’attore si riferisce al fatto che i collegamenti su Internet contengono informazioni sull’attore, che non corrispondono alla realtà, l’emissione da parte dell’operatore del motore di ricerca di informazioni sull’indice delle pagine Internet contenenti informazioni inesatte sull’attore viola i diritti dell’attore a un buon nome, onore , privacy e privacy.

Decisione: la richiesta è stata respinta.

Altro: Il querelante R. ha intentato una causa contro l’imputato LLC “Yandex” per aver riconosciuto le informazioni sull’attore come inaffidabili, riconoscendo il rifiuto di LLC “Yandex” di interrompere l’emissione di informazioni sull’indice delle pagine di siti su Internet illegale, l’obbligo di interrompere l’emissione di informazioni nel motore di ricerca Yandex.

Sulla pagina del sito web su Internet è presente uno speciale modulo elettronico (requisito) con l’aiuto del quale il rappresentante dell’attore ha generato e inviato al convenuto diverse dichiarazioni sulla cessazione dell’emissione di informazioni sull’indice delle pagine dei siti su Internet, consentendo l’accesso a informazioni imprecise sull’attore. Il convenuto ha inviato per posta elettronica al rappresentante dell’attore il rifiuto di adempiere ai requisiti dell’attore, motivandolo dal fatto che è impossibile trarre una conclusione univoca dalle informazioni a condizione che le informazioni sull’attore diffuse sui siti Internet indicati siano inattendibili. L’attore ritiene irragionevole il rifiuto dell’imputato, in quanto le informazioni fornite dal rappresentante dell’attore sono sufficienti per riconoscere come inattendibili le informazioni indicate sui siti Internet.

Come risulta dalla Risoluzione della Corte Costituzionale della Federazione Russa del 09.07.2013 N 18-P , in virtù della clausola 2 della parte 3 dell’art. 17 della Legge sull’Informazione, una persona che fornisce servizi per l’archiviazione di informazioni e per garantirne l’accesso non è responsabile civile per la diffusione delle informazioni se non poteva essere a conoscenza dell’illegalità di tale diffusione… Il regolamento di cui sopra è correlato al diritto di tutti di distribuire liberamente le informazioni in qualsiasi modo legale, che è riconosciuto e protetto dalla Costituzione della Federazione Russa (articolo 29, parte 4), dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 19), dalla Convenzione sulla protezione dei diritti umani e fondamentali. libertà (art. 10), nonché – in relazione alla diffusione di informazioni tramite Internet – in una serie di altri atti giuridici internazionali.

Risolvendo la controversia, il giudice di primo grado ha ragionevolmente concluso che le pretese di R. sono state respinte, in quanto l’attore, in violazione di quanto previsto dall’art. 56 del codice di procedura civile non fornisce alcuna prova che al momento del ricorso dell’attore al convenuto con una dichiarazione per escludere collegamenti a informazioni controverse dai risultati della ricerca, tali informazioni erano ritenute inaffidabili e diffamavano il suo onore, dignità e reputazione aziendale . Allo stesso tempo, il tribunale di primo grado ha osservato che il servizio di ricerca Yandex non distribuisce informazioni, ma fornisce agli utenti servizi per la ricerca di informazioni pubblicate da terzi su Internet, il che esclude di imporgli la responsabilità per il contenuto delle informazioni pubblicate da altre persone.

Inoltre, rifiutandosi di soddisfare i requisiti dichiarati, il tribunale di primo grado ha ritenuto che l’attore stesse abusando del suo diritto, poiché oltre alle informazioni relative all’attore, queste pagine dei siti possono contenere altre informazioni, la cui diffusione non viola i suoi diritti .

La giuria concorda con le conclusioni del tribunale di primo grado, poiché per soddisfare la richiesta dell’attore di sospendere l’emissione di informazioni sull’indice della pagina del sito su Internet, consentendo l’accesso alle informazioni sul richiedente, è necessario confermare l’illegittimità della diffusione di queste informazioni o la sua irrilevanza per il richiedente .

L’attore non ha fornito tali prove, il disposto dell’art. 10.3 della Legge sull’Informazione non contiene le norme che obbligano l’operatore del motore di ricerca incondizionatamente, solo sulla base della domanda di un cittadino, a interrompere l’emissione di informazioni sull’indice della pagina del sito Web su Internet, consentendo l’accesso alle informazioni sul richiedente.

Approccio europeo al “diritto all’oblio” e prassi europea

Per la prima volta al mondo, il “diritto all’oblio”, come elemento del diritto al libero sviluppo, è stato formulato dalla Corte costituzionale federale della Repubblica federale di Germania nel 1973 nel caso Lebach. Il ricorrente ha partecipato alla rapina alla caserma delle forze armate tedesche, nel corso della quale diversi militari sono rimasti uccisi e gravemente feriti. Dopo essere stato arrestato e condannato, è stato condannato a 6 anni di carcere. Qualche mese prima del suo rilascio, un canale televisivo tedesco aveva in programma di lanciare un documentario basato sul crimine. Il programma ha mostrato una fotografia di Lebach, ha suonato il suo nome e conteneva una menzione delle sue inclinazioni omosessuali.

Il tribunale ha formulato una posizione giuridica in base alla quale il diritto alla libertà dei media ha la precedenza sulla protezione dell’identità dell’autore del reato in relazione agli attuali rapporti dei media di reati. Tuttavia, dopo la condanna dell’autore del reato, e anche dopo che ha scontato la maggior parte della pena, è inaccettabile coprire questo caso nei media nello stesso volume, poiché ciò potrebbe influire negativamente sulla risocializzazione dell’autore del reato.

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha ignorato il problema del “diritto all’oblio”. Nel caso Gardel c. Francia [Gardel c. Francia] (ricorso n. 16428/05, sentenza del 17 dicembre 2009) 4 il ricorrente lamentava il sistema di registrazione nazionale degli autori di reati contro l’integrità sessuale. Il ricorrente era in prigione e stava scontando l’ergastolo per stupro. La legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004 ha introdotto una banca dati giudiziaria automatizzata delle persone che hanno commesso reati contro l’inviolabilità sessuale. Le disposizioni del PCC relative a questa banca dati sono entrate in vigore nel giugno 2005. Nel novembre 2005 il ricorrente è stato informato che era stato inserito nella banca dati in relazione alla sua condanna. Secondo la legge francese, il periodo di conservazione dei dati nel sistema era di 30 anni dalla data di scontare la pena.

A differenza dei media precedentemente diffusi (stampa, radio, televisione), in cui il periodo di accesso alle informazioni è limitato, Internet fornisce accesso e archiviazione illimitati ai dati che una volta vi entravano.

Nel 2012, la Commissione europea dell’UE ha presentato la bozza del regolamento generale sulla protezione dei dati (2012/0011 (COD)) 5. Arte. 17 del disegno di legge prevede il “diritto all’oblio e alla cancellazione”. L’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali e la cessazione della loro ulteriore diffusione, soprattutto in relazione ai dati che gli sono stati forniti in qualità di minore. Per implementare il requisito, è necessario uno dei diversi motivi:

i dati non corrispondono più alle finalità della loro raccolta ed elaborazione; l’interessato ha revocato il consenso in base al quale i suoi dati sono stati trattati o il periodo di conservazione dei dati è scaduto; l’interessato si oppone al trattamento dei propri dati personali; il trattamento dei dati non è conforme al Regolamento per altri motivi

Inoltre, elenca anche le condizioni per la conservazione dei dati : storico, statistico, necessità di ricerca, interesse pubblico. Nel marzo 2014, una nuova versione del disegno di legge è stata approvata dal Parlamento europeo, sostituendo la categoria “ diritto all’oblio “ con un più limitato “ diritto alla cancellazione”. Il campo di applicazione del disegno di legge si applica non solo ai paesi dell’UE, ma anche alle società internazionali che operano sul loro territorio.

La chiave per comprendere il concetto di “diritto all’oblio” è stata la decisione della Corte di giustizia europea 6 del 13 maggio 2014 nel caso del cittadino spagnolo Mario Costej Gonzalez c. Google [Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, C-131 / 12,13 maggio 2014]. Questa decisione è stata preceduta da un ricorso di Gonzalez all’Agenzia nazionale per la protezione dei dati (AEPD) con la richiesta di cancellare la versione elettronica dell’articolo del 1998 negli archivi del quotidiano La Vanguardia sulla vendita della sua casa all’asta in pagamento di un debito che è stato poi rimborsato da lui, nonché i link a questo articolo … Il reclamo del ricorrente relativo alla rimozione dell’articolo dal sito web del quotidiano è stato respinto sulla base della legittimità della sua pubblicazione, ma il reclamo a Google Spagna riguardante la rimozione del collegamento del giornale dalla ricerca è stato accolto. A Google è stato ordinato di rimuovere i link contenenti il ​​nome di Gonzalez. Dopo aver ricevuto la domanda riconvenzionale di Google, la Corte suprema spagnola ha deferito il caso alla Corte di giustizia europea, che ha anche ordinato alla società di rimuovere tutti i collegamenti sul sottodominio spagnolo Google.es contenenti il ​​nome del richiedente. Le informazioni originali rimangono disponibili su La Vanguardia, ma non sono più indicizzate dal motore di ricerca di Google.

Rinviando il caso alla Corte di giustizia europea, la Corte suprema spagnola ha sollevato le seguenti questioni:

La direttiva sulla protezione dei dati 95 / 46EC del 1995 si applica ai motori di ricerca (in particolare Google)? La legge (direttiva) dell’UE si applica a Google Spagna dato che il server di dati dell’azienda si trova negli Stati Uniti? Un cittadino dell’UE ha il diritto di richiedere la rimozione dei suoi dati personali da un motore di ricerca?

Nella sua decisione, la Corte di giustizia europea ha fornito risposte alle domande sollevate:

Il diritto dell’UE si applica ai motori di ricerca anche se il server di dati si trova fisicamente al di fuori dell’UE. Un prerequisito è la presenza nello Stato membro dell’UE di una filiale o filiale che promuove la vendita di spazi pubblicitari. I motori di ricerca sono operatori di dati personali. Ne consegue che Google non può eludere il rispetto delle leggi sui dati personali facendo riferimento allo stato di un “motore di ricerca” Gli individui, a determinate condizioni, hanno il diritto di contattare i motori di ricerca con la richiesta di rimuovere i collegamenti con informazioni personali su di loro.

Qual è il significato di questa sentenza?

All’inizio, i cittadini dell’Unione europea hanno ricevuto il diritto di richiedere a qualsiasi motore di ricerca la cancellazione di dati inesatti, irrilevanti ed eccessivi ai fini del trattamento dei dati personali. Di particolare rilievo è il fatto che il “diritto all’oblio” non è un diritto assoluto per natura. Di conseguenza, la decisione in ogni caso sarà presa dal tribunale tenendo conto delle circostanze specifiche. Google, che è il principale motore di ricerca dell’UE, applica le disposizioni della presente sentenza a tutti i servizi di ricerca, in particolare Google Search, Image Search, Video Search e Google News. Quindi, in appena un anno per soddisfare questi requisiti, Google ha elaborato 256 592 richieste da parte degli utenti di rimuovere informazioni dai risultati di ricerca sulle loro attività su 930 618 pagine di siti Internet. Allo stesso tempo, solo nel 41,3% dei casi ha soddisfatto queste richieste7. Dal 29 maggio 2014 all’aprile 2016, sono state ricevute 422.119 richieste di rimozione di 1.464.255 collegamenti. La decisione di rimozione è stata presa rispetto a 529.245 collegamenti (42,6%). I primi dieci siti Internet con il maggior numero di eliminazioni includono social network e siti di hosting video come Facebook, YouTube, Twitter.

In secondo luogo , dati criteri proporzionati per tale interferenza, questo diritto può essere efficacemente utilizzato per proteggere la privacy, l’onore e la dignità di una persona.

Sono emersi due approcci opposti alla privacy online. Quindi, l’approccio europeo è caratterizzato dalla priorità dei diritti del soggetto dei dati personali e l’approccio americano è caratterizzato dalla priorità della libertà di parola.

Anche la predetta sentenza è stata severamente criticata:

La decisione della Corte di giustizia europea garantisce che non vengano rimosse non informazioni su una persona, ma query di ricerca specifiche e collegamenti che conducono a tali informazioni. Questo è il problema principale del “diritto all’oblio”: alla fine nulla viene dimenticato, solo il processo di ricerca delle informazioni diventa più complicato.

L’applicazione arbitraria di questo diritto può portare alla frammentazione e alla censura delle informazioni, nonché alla falsificazione della storia. Inoltre, esiste la possibilità di abusi, soprattutto da parte di personaggi pubblici.

I motori di ricerca sono infatti dotati di poteri quasi giudiziari per decidere se le richieste degli utenti soddisfano i criteri per esercitare il “diritto all’oblio”. In particolare, la Corte di giustizia europea ha espresso un criterio di interesse pubblico che limita l’applicazione di questo diritto. Tuttavia, la presenza o l’assenza di interesse pubblico è determinata dai motori di ricerca e non dalle autorità pubbliche. Il motore di ricerca di Google soddisfa le richieste di rimozione dei link seguendo i criteri mancanza di interesse pubblico la presenza di informazioni sensibili (informazioni relative a salute, orientamento sessuale, razza, etnia, religione, opinioni politiche dell’utente o sua appartenenza sindacale) disponibilità di informazioni relative a minori (informazioni su minori o reati che l’utente ha commesso prima del raggiungimento della maggiore età) la presenza di una condanna annullata, revisione della pena del condannato, assoluzione (tenendo conto della legislazione sulla riabilitazione dei condannati, la prescrizione di tali informazioni e la natura dei reati)



Nonostante il fatto che nella nota esplicativa al progetto di legge russo sulla modifica della legge sull’informazione, si è notato che era coerente con la pratica europea comune (introduzione di un approccio europeo alla protezione dei dati personali), la legge adottata presenta una serie di differenze fondamentali.

L’UE e lIn italia adottano approcci diversi per limitare il “diritto all’oblio”. L’UE stabilisce un’eccezione generale (“se una persona svolge un ruolo nella vita pubblica, altrimenti”) e in italia un’eccezione privata (l’operatore non è obbligato a rimuovere i collegamenti alle informazioni sui crimini).

Anche la capacità di divulgare informazioni sulle richieste di rimozione dei collegamenti è diversa. Nell’UE, i dati della richiesta possono essere divulgati se non contengono dati personali della persona (ad esempio, statistiche). In Italia tuttavia, esiste un divieto generale di divulgare informazioni sul fatto di ricevere una richiesta.

