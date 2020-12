cobra-kai-3-vuole-insegnare-il-cambiamento-all’america-di-trump

Il primo gennaio, finalmente, debutta la terza stagione della serie più attesa del 2021: il cult insiste sull’operazione nostalgia e allarga la rosa dei protagonisti, ma la superstar è sempre Johnny Lawrence

Più di un anno e mezzo si concludeva la seconda stagione di Cobra Kai, produzione originale di YouTube il cui fenomenale successo non è sfuggito a Netflix, che l’ha fatta (non proprio) prontamente, sua. Si chiudeva su un cliffhanger da network, di quelli che lasciano mille situazioni in sospeso, i protagonisti in uno stato di prostrazione e precarietà e il pubblico avvinghiato al partner-gatto-mamma-bouledell’acquacalda o qualsiasi altra potenziale fonte di conforto. Agli italiani è andata meglio: i più di noi hanno fatto binge-watching delle prime due stagioni su Netflix solo quattro mesi fa. Per tutti i patimenti dell’attesa finiscono (in anticipo rispetto al previsto) il primo gennaio, data del ritorno di un delle serie più attese del 2021 e di Johnny Lawrence, icona del XXI secolo.

Quello che attende il folto popolo di nostalgici degli anni ’80, dei teenager di innegabile buon gusto, dei fanatici del karate, delle fanciulle giovani e non-giovani ipnotizzate dal fascino da surfista sciupato di Johnny, è una terza stagione che non devia, sostanzialmente, dal format precedente. L’acquisizione da parte di Netflix, questa volta (non è, per esempio, il caso di quell’americanata in cui si è trasformato Lucifer) non ha sortito mutazioni di sorta, con sommo gaudio di chi ha potuto vedere i nuovi episodi in anteprima e si accinge a ripercorrerli in rigorosa modalità anti-spoiler (ovviamente al netto del trailer).

L’espediente geniale di Cobra Kai è stato, fin dall’inizio, ribaltare il punto di vista offerto dal cult degli anni ’80, facendo dell’antagonista, il Johnny Lawrence ariano, grezzo e bullo, il protagonista. Da ricco rampollo stupido e viziato a perdente blasonato, ha offerto la sua verità al pubblico instillando un potentissimo transfert nei suoi ex detrattori. La seconda stagione ha dato l’opportunità anche all’ex eroe della saga, Daniel-san, di dire la sua, ed è per questo che in questa terza annata non stupisce di poter sentire anche le ragioni di Kreese, il crudele mentore di Johnny che gli aveva insegnato a non avere pietà e spezzare gambe.

La narrazione della terza stagione è costellata di flashback, alcuni dei quali ripercorrono in modo inedito la gioventù di Kreese: quello che è oggi lo si deve a quanto ha imparato a vent’anni. Cobra Kai si presenta come un tipo di intrattenimento semplice, addirittura elementare, ma questo non implica necessariamente che non sostenga efficacemente i suoi ideali: anche a questo giro ribadisce fortemente che a determinare il futuro di un uomo siano, più che il patrimonio genetico e il contesto sociale, gli insegnamenti dispensati dalla figura di riferimento. Daniel è stato educato dal saggio Miyagi, Johnny dallo spietato Kreese, e quest’ultimo a sua volta è diventato quello che è grazie alle direttive del proprio mentore. L’educazione (intesa come istruzione) è tutto, professano gli autori di Cobra Kai, e nel contesto specifico della realtà americana, una presa di posizione forte sull’importanza di avere insegnanti illuminati e preparati si fa ancora più potente. A proposito di flashback, gli autori perseverano con la sistematica operazione nostalgia delle annate precedenti riesumando altri personaggi minori dei film: ogni volto che ne riconoscerete uno questo comporterà una piccola gratificazione.

Come lasciato intuire, i nuovi episodi orbitano attorno alla trinità formata dai tre istruttori di karate, a cui torna ad affiancarsi il trio della generazione successiva, quelli dei liceali e pupilli di Daniel, Johnny e Kreese: Samantha, Miguel e Robbie. Gli intrecci legati alla parte teen sono la cronaca, ancora una volta, della ricerca di ciascuno di un equilibrio tra quello che si mira a diventare, le aspettative degli altri e la direzione indicata dai rispettivi maestri. In quest’ottica rientrano anche Hawk e gli altri membri dei due dojo avversari, alle prese con le conseguenze dell’escalation culminata con l’incidente di Miguel, con i sensi di colpa, con l’avvilimento per gli errori commessi e per un senso di amicizia, solidarietà e cameratismo che vuole essere recuperato a ogni costo.

Il difetto maggiore di questa stagione è legato proprio alla truppa dei giovani: a loro sono riservati qualche baruffa, ma pochi veri e propri duelli a colpi di karate spettacolari come quelli che possiamo godere in un torneo; lo stesso vale per le lezioni al dojo: latitano, si sente davvero la mancanza dell’originale metodo educativo di Johnny Lawrence e dell’atmosfera confortante che si creava durante questi frangenti. Mai come in questa stagione si tifa e ci si affeziona proprio al personaggio più fragile psicologicamente del gruppo di karateka: Hawk, dilaniato dall’affetto per gli ex amici e dai cattivi insegnamenti. Cobra Kai, ricordiamolo, è una serie che fa dei perdenti come lui gli eroi del caso.

Il perdente per eccellenza, è sempre Johnny: due decenni di oblio nel ruolo del tipico esemplare di white trash americano, il ritorno trionfale ai tornei di karate della Valle, e poi il fragoroso tonfo che ha condotto allo scontro tra suo figlio naturale e quello adottivo lo hanno distrutto. Lo ritroviamo sempre più sciupato, stropicciato e sfatto, ma è sempre lui l’eroe di Cobra Kai. Se l’interesse verso la narrazione cala automaticamente quando l’attenzione si sposta su Daniel, risale immediatamente quando entra in scena il personaggio di William Zabka: il superficiale teenager dei film è un adulto con una mentalità semplice, l’emblema di un’America ariana oggi alle prese con la crisi identitaria più nera, il fulcro della narrazione che concentra su di sé i momenti più drammatici come quelli più esilaranti.

L’eroe tragico di Cobra Kai è anche, paradossalmente, il suo sollievo comico, particolarmente quando lo vediamo alle prese con qualsiasi tipo di tecnologia (dallo smartphone ai laptop passando per i social), quando dispensa la sua filosofia spiccia e quando fa un giro nel viale dei ricordi tra film di serie B, concerti rockettari e foto di gioventù mezzo nudo. Liberatori, oltre che divertenti, sono la sua totale mancanza di correttezza politica e i commenti laconici infarciti di appellativi che oggi fanno accapponare la pelle a benpensanti di facciata.

Per Johnny Lawrence le minoranze – che siano membri della comunità latina, di colore, lgbt, portatori di handicap, nerd o quant’altro – non sono più soggetti da disprezzare, e questo lo affranca da ogni critica nei suoi confronti quando dà, generosamente, dello storpio a chi davvero lo è. Il suo ruvido affetto nei confronti dei più deboli è la lezione più importante che può dare a un’America che si è liberato solo da pochissimo dall’influenza nefasta di Trump, il suo atteggiamento il valore più importante dispensato da una serie dai chiari intenti didattici come Cobra Kai.

Ai grandi meriti di Johnny, tuttavia, si affianca un gigantesco difetto: per ragioni che si giustificano nello sviluppo narrativo che sottende alla quarta stagione, Lawrence resta un genitore orribile che continua a prediligere il figlio eletto rispetto a quello biologico. Quell’odio non sopito che alimenta verso se stesso lo proietta ancora verso Robbie, sua vera e propria versione in miniatura, preferendogli Miguel (palesemente un clone di Daniel). Di nuovo, Cobra Kai ribadisce il problema che contraddistingue l’umanità: troppo spesso scambiamo il nostro punto di vista per la verità oggettiva. Sarà un personaggio attesissimo e annunciato della terza stagione a ricordare ai protagonisti che “esiste la tua verità, quella del tuo avversario, e poi quello che è veramente successo”. Quanta saggezza in Cobra Kai.

