Cancellare notizie da Google per avere un finanziamento la reputazione personale è fondamentale

Spread the love











Chi se ne frega della reputazione online

Si ritiene che mantenere una certa immagine, anche su Internet, sia importante solo per le grandi aziende e per i loro rappresentanti, tuttavia, la questione della reputazione su Internet in un modo o nell’altro riguarda tutti. Gli utenti della rete possono essere suddivisi condizionatamente in tre grandi gruppi.

Coloro che rappresentano la loro azienda su Internet. Dipendenti e dipartimenti di organizzazioni SMM, imprenditori stessi che formano un’immagine di rete da soli, liberi professionisti che utilizzano Internet per trovare clienti – in breve, tutti coloro per i quali la rete è anche una fonte di profitto o un mezzo per attirare nuovi clienti. Fondamentalmente, questa categoria è impegnata nella gestione della reputazione professionale: il reddito dipende direttamente da quale immagine viene creata di conseguenza. Persone pubbliche. Questi includono politici, atleti famosi, blogger, personalità creative: attori, scrittori, musicisti. Queste persone non traggono profitto direttamente dalle azioni che intraprendono su Internet, ma le loro parole e opinioni possono avere un grave impatto sui pensieri e sugli atteggiamenti delle persone. Per coloro che si chiamano opinion leader, è altrettanto importante monitorare la propria reputazione su Internet: una frase o un commento lanciato accidentalmente può gettare un’ombra forte sull’intero aspetto e allontanare le persone dalle attività dell’individuo o formare un’immagine sbagliata che non corrisponde a quella desiderata. Utenti ordinari che utilizzano Internet per la comunicazione e l’intrattenimento. Questo è il gruppo più numeroso e la reputazione su Internet dei suoi membri, secondo l’opinione di molti, non è così importante. Ma questo non vuol dire che non abbia alcuna importanza: i profili delle persone sui social network oggi sono visti da potenziali datori di lavoro, e altre persone decidono se trattare con questa o quella persona, anche dal suo comportamento in rete. Ciò è particolarmente vero per le persone che lavorano in grandi aziende che hanno un peso nel mercato. Sono noti casi in cui la reputazione dell’intera organizzazione è stata danneggiata a causa del comportamento di una persona. E le situazioni in cui fornitori o partner si rifiutano di trattare con un’azienda a causa di comportamenti di rete errati di dipendenti specifici sono tutt’altro che rari.

Anche se stiamo parlando di una persona il cui datore di lavoro non è interessato alla sua apparizione su Internet, la reputazione negativa su Internet può avere un ruolo: quando si incontrano nuove persone, quando si conducono discussioni online, in molti altri casi. In un modo o nell’altro, è importante per tutti, anche per adolescenti o casalinghe. L’unica domanda è quanto impatto questo avrà sulla vita di una persona.

Come si forma la reputazione

La reputazione è l’opinione di altre persone su una specifica persona, azienda, conoscente comune o persona dei media. Le persone non possono avere alcun pensiero su qualcuno che conoscono, quindi tutti hanno una reputazione e appaiono indipendentemente dal fatto che la persona lo voglia o meno. Se conosci qualcuno personalmente, l’opinione su di lui sarà formata principalmente dalla comunicazione nella realtà e se le informazioni sono limitate a un’apparenza di rete, l’unico riflesso della reputazione è il comportamento su Internet. Se non stiamo parlando di una conoscenza informale, ma di un aspetto professionale, allora una reputazione è formata da quattro cose.

Qualità del lavoro. Con quanta responsabilità una persona tratta le sue attività, quanto sono buoni i suoi risultati, quanto è accurato, quanto spesso si verificano errori nel suo lavoro e così via. Stile di lavoro personale. Come lavora una persona, cioè quali metodi e tecniche utilizza, a quale direzione di attività è incline, quali sono i suoi interessi professionali e punti di appoggio. Questo include anche le abitudini professionali: preferisce lavorare in team o da solo, redige report dettagliati e di grandi dimensioni o, al contrario, non ama documentare ogni passaggio. Caratteristiche del comportamento. Il modo in cui una persona si comporta in rete, anche in relazione al lavoro. Qualcuno è così interessato alle proprie attività che nel tempo libero ne blogga, e per qualcuno è più comune pubblicare post sulla propria vita al di fuori dell’orario di lavoro. Alcune persone gestiscono personalmente le pagine sui social network, altre preferiscono assumere specialisti per questo, e questo vale anche per il comportamento. Il modo di comunicare. Può dire molto sulla persona e sull’azienda che rappresenta. Una persona può comunicare in modo amichevole e informale, può parlare in modo troppo familiare o, al contrario, molto educatamente e distaccato. Nella comunicazione puoi sentire l’interesse per l’argomento o per il cliente: chi ha davvero a cuore la conversazione si comporterà in modo completamente diverso da chi vuole liberarsene velocemente. Alcuni marchi hanno costruito la loro immagine in gran parte sulle caratteristiche del dialogo con i visitatori delle loro pagine e dei gruppi personali.

La combinazione di questi quattro fattori è alla base dell’opinione che le persone si formeranno su una persona o un’azienda. Quando si lavora con una reputazione, è necessario ricordare ciascuno di essi: correggere solo un fattore non annullerà i problemi con gli altri e non avrà l’effetto desiderato se non risolverà il resto. Più a lungo una persona o un’organizzazione si comporta in un modo particolare, più stabile diventa il suo aspetto e più difficile è influenzarlo.

Cosa significa gestione della reputazione?

Gestire il tuo aspetto online significa prendere una serie di misure per influenzare il modo in cui le altre persone su Internet pensano di te. Ci sono quattro fasi per lavorare con la reputazione.

I. La totale assenza di misure volte a creare e mantenere deliberatamente un’immagine specifica nella rete, ignorando l’influenza della reputazione sulla vita e sul successo.

II. Capire quanto sia importante l’opinione che le persone hanno di se stesse, unita alla riluttanza a fare qualcosa al riguardo, la cosiddetta posizione “amami come sono”.

III. Svolgere attività finalizzate a mantenere una buona immagine, ma non a crearla. Queste persone prendono solo misure per non rovinare la loro reputazione ed evitare negatività e azioni avventate. Non stanno cercando di sviluppare il proprio stile o di influenzare in qualche modo l’opinione delle persone sulle peculiarità della loro personalità o attività professionale.

IV. Creazione e mantenimento attivo dell’immagine nella rete, una gamma completa di misure volte a formare e rafforzare una certa immagine dell’azienda e della persona. Questa fase è tipica per le aziende in rapido sviluppo e senza torsioni, nonché per le personalità dei media che vogliono attirare l’attenzione su se stesse o esprimere la propria posizione nel modo più chiaro possibile.

Prima di tutto, la gestione della reputazione include la comprensione di cosa dovrebbe essere. Una persona deve capire quali caratteristiche dell’immagine lo aiuteranno a raggiungere il successo nel suo campo. Dipende in gran parte dal campo stesso: un pullman non può andare lontano senza fascino, un copywriter – senza una buona padronanza dello stile, un’azienda che vende beni turistici – senza un sincero interesse per il tema del turismo. Inoltre, la gestione della reputazione è la capacità di capire quale categoria di utenti indirizzare il proprio aspetto, su quali siti vale la pena pubblicare materiali per questo, cosa e come dovrebbe essere fatto affinché il comportamento provochi la reazione desiderata. Hai bisogno del pieno controllo di tutte le tue azioni sulla rete e della prevenzione di qualcosa che si discosta dall’immagine desiderata.

Come costruire la reputazione desiderata Determinare l’aspetto di un’immagine di rete non è facile. Quando viene posta una domanda, la maggior parte risponderà “buono” o “adatto a me”, ma si perde nel tentativo di chiarire cosa significa. Per formulare i dettagli, è necessario rispondere a due domande. Quello che le altre persone hanno bisogno di sapere. Qual è il mio campo professionale, quali sono gli aspetti positivi della collaborazione con me, quali vantaggi porto e di cosa sono esperto, quali metodi utilizzo, quali particolari particolari non mi vergogno di condividere e quali preferisco nascondere.

Cosa dovrebbero pensare gli altri, di cosa parlare. Non stiamo parlando di concetti astratti come “professionale” o “affidabile”, ma termini più concreti. Forse vuoi essere considerato affascinante o socievole o, al contrario, molto serio – dipende da quali tratti sono considerati un riflesso della professionalità nel tuo campo. Non attribuire a te stesso caratteristiche che non sono mai state caratteristiche di te. Gli utenti noteranno rapidamente la falsità e ciò non influirà sulla reputazione nel migliore dei modi. Quali azioni sono necessarie per gestire Dopo che l’immagine desiderata è stata formulata, è necessario iniziare a prendere misure per implementarla. Una buona gestione delle immagini su Internet è un intero complesso di misure che devono essere applicate nell’ordine corretto. Passaggio 1. Prima di tutto, è necessario determinare i siti su cui inserire le informazioni. Sarà un sito personale o un blog, o forse un gruppo su un social network, dove esattamente gli utenti del tuo pubblico di destinazione saranno in grado di seguirti. Ciò include anche siti e forum professionali, portali per la fornitura di servizi da parte di liberi professionisti e altre comunità, in un modo o nell’altro legati alla tua attività. Passaggio 2. Devi capire dove e su quali siti le informazioni possono essere pubblicate da altre persone a tua insaputa. Questi possono essere siti aggregatori, risorse dedicate alla pubblicazione di recensioni e comunità professionali. Inoltre, le informazioni possono essere pubblicate da individui: clienti, dipendenti, partner e rappresentanti. Questi canali dovrebbero essere monitorati, adottando misure tempestive se i dati che non ti soddisfano appaiono lì. Passaggio 3. È necessario creare un elenco delle categorie di persone che possiedono la tua reputazione. Questi possono essere individui (parenti, conoscenti, clienti o anche utenti casuali) e rappresentanti di aziende che hanno avuto a che fare con te. L’elenco deve essere classificato in base all’importanza al fine di capire quale categoria dovrebbe essere influenzata per prima. Passaggio 4. Successivamente, è necessario determinare la gamma di azioni necessarie per creare e mantenere l’immagine desiderata. Per fare ciò, puoi redigere una tabella che indichi le diverse categorie e gruppi, nonché i luoghi in cui si terranno gli eventi, e riflettere su esempi specifici di comportamento. Queste possono essere pubblicazioni o caratteristiche di comunicazione con gli utenti, dichiarazioni su un argomento specifico. Come parte di questo passaggio, è necessario rispondere a tre domande: cosa continuare a pubblicare, cosa iniziare a pubblicare, di cosa smettere di scrivere. Passaggio 5. È necessario analizzare le caratteristiche del tuo comportamento, tenerne conto e comporre pubblicazioni con un occhio ai tratti caratteristici. Il modo in cui una persona o un rappresentante dell’azienda si comporta ha un impatto diretto sulla reputazione e questo include sia la quantità di fatti noti sulla vita privata sia le specifiche dell’interazione con i visitatori del sito.

Ad esempio, dopo aver analizzato le tue pubblicazioni, puoi decidere di abbandonare il dubbio umorismo e concentrarti sul contenuto informativo. Oppure inizia a comunicare di più con i commentatori e coinvolgili nel dialogo invece di ignorare i loro messaggi. Vale la pena considerare diversi tipi di informazioni: immagini, testi, video, trasmissioni in diretta. Anche il numero di Mi piace sotto i post è importante.

Cosa cercare

Informatività . La prima cosa che è richiesta ai record su Internet sono le informazioni. Dovrebbero rispondere a qualche tipo di richiesta dell’utente e dovresti considerare questo. Un post sull’attività professionale dovrebbe fornire al visitatore dati sulle specificità del settore, e un record relativo ad affari personali dovrebbe soddisfare la curiosità di coloro che sono interessati alla vita privata dei rappresentanti dell’azienda. Il contenuto non deve contenere informazioni inutili, acqua, fotografie incoerenti dello stesso tipo – solo ciò che è interessante per l’utente.

Tono . Il tono con cui scrivi, comunichi con i commentatori e persino firmi le immagini dice molto su di te. Può essere enfatizzato la gentilezza, che si adatta a un uomo d’affari serio, o l’informalità tipica di un blogger popolare: tutto dipende dall’immagine desiderata. Anche il numero di emoticon è importante. La tonalità deve essere mantenuta, l’armonia è richiesta da essa: lascia che il tuo stile lavori per l’immagine.

Emozioni . L’eccessiva emotività, così come la sua completa assenza, influisce negativamente sulla reputazione. Coloro che abusano di punti esclamativi, emoticon o descrizioni emotive incoerenti di piccole cose inizieranno a essere considerati frivoli ed evitati, quindi dovrebbero essere vincolati in base alla loro sfera. Ma non devi arrenderti affatto: dovresti essere considerato un uomo, non una macchina. Come in molte aree, la cosa più importante qui è trovare la media aurea che fa per te.

Lingua . La percezione che il lettore ne ha dipende da come è scritto il testo. Non è solo che i tuoi appunti debbano essere alfabetizzati, contenere informazioni utili ed essere scritti in uno stile adatto a te. Devi anche scrivere chiaramente, in modo che l’utente possa leggere facilmente i post. Nessuno guiderà attraverso complessi grovigli di termini e pesanti costruzioni del discorso, clericali o errori. Anche la formattazione del testo è importante.

Presenza . Per gestire la tua reputazione online, il lavoro deve essere continuo. Se pubblichi un post al mese, influenzerà il modo in cui sei percepito. Se sovraccarichi anche gli utenti con i tuoi post. La qualità conta più della quantità, ma cerca comunque di aderire a una certa frequenza predefinita di pubblicazioni.

Immagini . Quando si posizionano le immagini, è necessario pensare alla loro qualità. È un’immagine unica che hai realizzato, o l’hai presa da un sito di hosting di foto, o addirittura l’hai trovata nella ricerca? Se ci sono filigrane di altre persone su di esso, quale qualità dell’immagine stessa, con quale risoluzione viene pubblicata, tutto ciò influisce sul modo in cui i visitatori reagiscono all’immagine. Prova a pubblicare contenuti di qualità e questo vale anche per le immagini.

Equilibrio . La reputazione online non riguarda solo i post aziendali. È molto importante trovare il giusto equilibrio tra informazioni professionali e personali, formali e informali, comiche e serie. Un pregiudizio su entrambi i lati influenzerà la tua immagine.

Come proteggersi dagli errori

L’unico modo per non rovinare la situazione è pensare a ciascuna pubblicazione e verificarne la pertinenza, il contenuto informativo e l’utilità. Non dimenticare che i post espressivi con una vivida espressione di posizione non sono sempre rispettosi e corretti e i post informali potrebbero non contenere le informazioni di cui l’utente ha bisogno.

Se non vuoi dedicare tempo a questo da solo, puoi rivolgerti ai professionisti. Sono esperti nelle complessità e aiuteranno a costruire e mantenere un’adeguata reputazione online.

Mi piace: Mi piace Caricamento...