arriva-batwoman-su-italia-1-dal-28-dicembre-2020

Dopo la messa in onda su Premium Action con la prima e la seconda parte, arriva Batwoman su Italia 1 nel nostro Paese. È la prima tv in chiaro per la serie tv con Ruby Rose nei panni della protagonista.

Batwoman su Italia 1 quando va in onda? Dal 28 dicembre 2020

Il debutto di Batwoman su Italia 1 è fissato per lunedì 28 dicembre 2020 alle 00:40 con il primo episodio della prima stagione. Con Nascita di una leggenda, parte la storia di Kate Kane. Non era tra i suoi piani diventare la nuova guardiana di Gotham. La città, però, è in preda alla disperazione. Le bande di criminali mettono a dura prova la capacità di assorbimento del Dipartimento di Polizia di Gotham City… Questa è la premessa in cui si inserisce il ritorno di Kate in città dopo essere stata allontanata anni prima da Jacobm, suo padre, preoccupato per la sua incolumità.

Grandi imprese aspettano Kate. Batwoman su Italia 1 quando va in onda? Dopo il debutto il 28 dicembre 2020, la serie prosegue con due episodi ogni sabato alle 14.40.

Batwoman serie tv uscita: dal 6 ottobre 2019 negli USA

Batwoman è una serie tv, ideata da Caroline Dries e prodotta da Greg Berlanti per il network The CW. Dopo essere stata commissionata per il palinsesto della stagione televisiva 2019/2020, nel quale si colloca la domenica assieme a Supergirl, domenica 6 ottobre 2019 Batwoman debutta sul canale americano The CW seguito dai nuovi episodi di Supergirl 5 stagione.

Batwoman su Italia 1 approda lunedì 28 dicembre 2020, dopo essere andata in onda nel nostro Paese su Premium Action.

Batwoman in Italia quando esce? Dal 24 marzo 2020

Una Scena Di Batwoman Qui Ruby Rose Interpreta Kate Kane E Camrus Johnson Interpreta Luke Fox Credits Mediaset

Quando arriva invece in Italia? L’appuntamento con Batwoman serie tv nel nostro Paese è fissato a partire dal 24 marzo 2020 su Premium Action (e Infinity) tutti i martedì alle ore 21:15. Ricordiamo però che in Italia si ferma all’episodio 15 la prima stagione della serie CW, che conclude la sua corsa martedì 30 giugno 2020 alle ore 21:15 su Premium Action.

Batwoman In Italia seconda parte quando in onda? Dal 19 novembre 2020

Quando tornano i cinque episodi rimanenti di Batwoman serie tv? L’appuntamento con gli episodi dal sedicesimo al ventesimo di Batwoman prende il via dal 19 novembre 2020 ogni giovedì alle 21:15 su Premium Action. La nuova programmazione è prevista sul canale pay fino al 17 dicembre 2020.

Batwoman su Italia 1 arriva dal primo episodio il 28 dicembre 2020.

Batwoman serie tv 2019: The CW annuncia la serie

La fase 2 dell’Arrowverse prende forma. Martedì 7 maggio il network americano The CW annuncia che Batwoman diventerà una serie televisiva, dopo che l’episodio pilota commissionato ha convinto i dirigenti dell’emittente. Assieme a Batwoman, gli altri pilot confermati a serie per la stagione televisiva 2019/2020 sono lo spinoff di Riverdale Katy Keene e Nancy Drew.

Nei mesi scorsi è stato confermato che l’ottava stagione di Arrow è l’ultima per la serie con Stephen Amell. Batwoman compare nel crossover delle serie Arrowverse, Crisi Sulle Terre Infinite, uscito a dicembre 2019 negli Stati Uniti. La conferma di Batwoman nel palinsesto 2019/2020 di The CW conferma l’intenzione del network di passare alla fase successiva per le sue serie sui supereroi DC: con l’addio ad Arrow, è tempo di chiudere un capitolo e cedere il passo a nuovi eroi.

Il 3 gennaio 2019 The Hollywood Reporter conferma la notizia che il network americano The CW ha commissionato un episodio pilota della serie su Batwoman con protagonista Ruby Rose. Il progetto quindi entra in lavorazione lo scorso autunno presso The CW, emittente che trasmette le serie appartenenti all’Arrowverse: Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. Dal 2017 a loro si è unita anche Black Lightning, sempre basata sui supereroi DC Comics.

Interpretata da Ruby Rose nei panni di Kate Kane, Batwoman ha debuttato nell’Arrowverse in occasione del crossover trasmesso negli Stati Uniti lo scorso dicembre su The CW. Altrimondi, questo il titolo degli episodi che hanno visto Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4 intrecciarsi per raccontare una storia in tre parti, ha introdotto il personaggio di Batwoman interpretato da Ruby Rose.

Batwoman serie tv trama: anticipazioni

Christina Wolfe è Julia Pennyworth in Batwoman Credits Mediaset

Batwoman entra ufficialmente a far parte dell’Arrowverse in pianta stabile provando a prendere le redini del cugino scomparso, Batman. Dopo essere stata annunciata come guest star nell’evento cross-over tra Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow in onda lo scorso autunno negli Stati Uniti su The CW, il network rende nota la sua intenzione di lanciare una serie televisiva incentrata sul personaggio di Kate Kane alias Batwoman.

Kate Kane è la seconda Batwoman nella mitologia DC Comics e la sua prima comparsa nei fumetti risale al 2006. Il personaggio di Kane è descritto come “una donna dichiaramente lesbica molto abile nel combattimento da strada”. Ecco la sinossi ufficiale della serie tv su Batwoman di The CW:

Armata di passione per la giustizia sociale e un talento nell’esprimere la propria opinione, Kate Kane vola sulle strade di Gotham nei panni di Batwoman, donna lesbica molto esperta nel combattimento da strada, pronta a sopprimere il rigurgito criminale della città in crisi. Non chiamarla ancora un eroe: in una città alla disperata ricerca di un salvatore, Kate deve sconfiggere i propri demoni prima di rispondere al richiamo di simbolo di speranza per Gotham.

A scrivere il progetto c’è la veterana di The Vampire Diaries Caroline Dries, che è anche produttrice esecutiva al fianco di Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns.

A produrre la serie troviamo Caroline Dries (The Vampire Diaries) e Greg Berlanti, produttore delle serie Arrowverse, ma anche di Riverdale, Le terrificanti avventure di Sabrina, Blindspot e You. Il regista del pilot di Batwoman doveva essere inizialmente David Nutter, che a metà febbraio ha lasciato il progetto per motivi personali pur rimanendo in qualità di produttore esecutivo. Al suo posto è stato scelto Marcos Siega per dirigere l’episodio pilota: Siega è anche produttore esecutivo della serie.

La showrunner è Caroline Dries, scrittrice anche della sceneggiatura. Batwoman è prodotta da Berlanti Productions in collaborazione con Mad Ghost Productions e Warner Bros. Television.

Batwoman serie tv: che fine ha fatto Batman?

Nella serie tv Batwoman non appare Batman. Il motivo è spiegato dalla produttrice Sarah Schechter, che in un’intervista ha dichiarato: “Sarà una Gotham City post-Batman… com’è la vita quando un eroe abbandona la sua città?”. La decisione di escludere Batman dall’Arrowverse ha trovato una giustificazione narrativa nel crossover Altrimondi, durante il quale Kate Kane (Ruby Rose) spiega al team che Batman è assente da Gotham City da circa tre anni, e che Bruce Wayne è scomparso con lui.

Batwoman serie tv cast: attori e personaggi

È stata scelta l’attrice protagonista di Batwoman, la nuova serie tv dell’Arrowverse: ad interpretare la nuova supereroina che ha esordito nel nuovo super crossover delle serie tv DC Comics prodotte dalla The CW, prima di sbarcare in una serie tutta nuova, è stata scritturata l’attrice Ruby Rose. Modella, fashionista, VJ, presentatrice, cantante, attrice, vegana e attivista LGBT, è nota al grande pubblico per il suo ruolo di Stella Carlin nella serie tv Orange is the new Black. Al cinema la vediamo recitare invece in film come John Wick e Shark – Il primo squalo al fianco dell’attore Jason Statham. Di seguito l’elenco completo del cast di Batwoman scelto per l’episodio pilota:

Ruby Rose interpreta Kate Kane/Batwoman : una vigilante che protegge Gotham ed è altamente esperta di combattimento di strada, ha una passione per la giustizia sociale ed è una donna lesbica dichiarata.

interpreta : una vigilante che protegge Gotham ed è altamente esperta di combattimento di strada, ha una passione per la giustizia sociale ed è una donna lesbica dichiarata. Meagan Tandy interpreta Sophie Moore : dopo essersi diplomata all’accademia militare, Sophie ha fatto carriera ed è diventata un agente privata di sicurezza di alto livello a Gotham, nonché una delle più determinate protettrici della città. Nonostante il suo aspetto duro, Sophie nasconde un lato dolce, illuminato dal ritorno di Kate. Nei fumetti, Sophie e Kate hanno avuto un storia ai tempi dell’accademia militare di West Point.

interpreta : dopo essersi diplomata all’accademia militare, Sophie ha fatto carriera ed è diventata un agente privata di sicurezza di alto livello a Gotham, nonché una delle più determinate protettrici della città. Nonostante il suo aspetto duro, Sophie nasconde un lato dolce, illuminato dal ritorno di Kate. Nei fumetti, Sophie e Kate hanno avuto un storia ai tempi dell’accademia militare di West Point. Camrus Johnson interpreta Luke Fox . Luke è un lealista del Cavaliere Oscuro ed è il figlio di Lucius Fox, a capo del dipartimento di ricerca e sviluppo delle industrie Wayne. Fox lavora per tenere al sicuro la Wayne Tower in assenza del suo capo. Luke si considera il custode di tutto ciò che è Batman, a partire dal suo simbolo, ma è consapevole che la città ha bisogno di un nuovo eroe.

interpreta . Luke è un lealista del Cavaliere Oscuro ed è il figlio di Lucius Fox, a capo del dipartimento di ricerca e sviluppo delle industrie Wayne. Fox lavora per tenere al sicuro la Wayne Tower in assenza del suo capo. Luke si considera il custode di tutto ciò che è Batman, a partire dal suo simbolo, ma è consapevole che la città ha bisogno di un nuovo eroe. Nicole Kang interpreta Mary Hamilton . Entusiasta, chiacchierona e aspirante influenze, Mary è la sorellastra di Kate Kane ed è il suo esatto opposto. Talvolta Mary esagera perché è senza filtri, ma a compensare ci pensa il suo gran cuore, rivolto alle comunità meno abbienti di Gotham. Questo dimostra che Mary e Kate hanno più cose in comune di quel che pensano.

interpreta . Entusiasta, chiacchierona e aspirante influenze, Mary è la sorellastra di Kate Kane ed è il suo esatto opposto. Talvolta Mary esagera perché è senza filtri, ma a compensare ci pensa il suo gran cuore, rivolto alle comunità meno abbienti di Gotham. Questo dimostra che Mary e Kate hanno più cose in comune di quel che pensano. Rachel Skarsten interpreta Alice , la nemesi di Batwoman come il Joker lo è di Batman. Alice è capo della Wonderland Gang, una banda di criminali che si ispira al romanzo di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice è imprevedibile e passa dalla follia al fascino in un batter d’occhio: la sua missione è minacciare il senso di sicurezza di Gotham.

interpreta , la nemesi di Batwoman come il Joker lo è di Batman. Alice è capo della Wonderland Gang, una banda di criminali che si ispira al romanzo di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice è imprevedibile e passa dalla follia al fascino in un batter d’occhio: la sua missione è minacciare il senso di sicurezza di Gotham. Elizabeth Anweis interpreta Catherine Hamilton-Kane , la matrigna di Kate. Catherine ha costruito un impero miliardario grazie in qualità di appaltatore della Difesa. Una donna scaltra e determinata, Catherine è una delle cittadine più potenti di Gotham City. Per Catherine si guarda solo al fatturato, e Batwoman nuoce agli affari.

interpreta , la matrigna di Kate. Catherine ha costruito un impero miliardario grazie in qualità di appaltatore della Difesa. Una donna scaltra e determinata, Catherine è una delle cittadine più potenti di Gotham City. Per Catherine si guarda solo al fatturato, e Batwoman nuoce agli affari. Dougray Scott interpreta Jacob Kane , padre di Kate. Jacob è un ex colonnello dell’esercito che cova un certo risentimento nei confronti di Batman. Oggi Jacob Kane gestisce l’agenzia di sicurezza privata The Crows che opera a Gotham City. La sua missione è proteggere la città meglio di Batman, ma è solo una questione di tempo prima che il disprezzo di Jacob per i vigilanti lo metta contro la nuova giustiziera della città, ovvero la sua stessa figlia.

interpreta , padre di Kate. Jacob è un ex colonnello dell’esercito che cova un certo risentimento nei confronti di Batman. Oggi Jacob Kane gestisce l’agenzia di sicurezza privata The Crows che opera a Gotham City. La sua missione è proteggere la città meglio di Batman, ma è solo una questione di tempo prima che il disprezzo di Jacob per i vigilanti lo metta contro la nuova giustiziera della città, ovvero la sua stessa figlia. Sam Littlefield interpreta Mouse, uno dei collaboratori della gang di Alice, Wonderland

Batwoman serie tv: Paul Wesley dirige l’episodio 1×17

Sul set della nuova serie arriva anche Paul Wesley: l’attore di The Vampire Diaries e di Tell Me A Story è chiamato a dirigere un episodio della prima stagione. Non è la prima volta che l’attore è anche regista. Ricordiamo infatti, oltre a The Vampire Diaries, ha diretto l’episodio 3×18 della serie tv Shadowhunters e anche un episodio dello spin-off di The Vampire Diaries, Legacies. Paul fa da regista all’episodio 1×17 di Batwoman e ha svelato la notizia tramite una storia di Instagram, mostrando il copione e la location, ovvero Vancouver.

Batwoman costume: ecco Kate Kane

Batwoman serie tv Credits Mediaset e The CW

Il costume di Batwoman è stato svelato durante il crossover 2018 delle serie Arrowverse intitolato Altrimondi e trasmesso lo scorso autunno dal network The CW negli Stati Uniti, a maggio 2019 in Italia sui canali Premium Action.

Batwoman serie tv trailer: primo sguardo alla serie

Dopo la conferma di Batwoman, il network americano The CW rilascia il primo trailer ufficiale della serie. Lo trovate qui:



Batwoman serie tv episodi: quanti sono

Lunedì 28 ottobre il network americano The CW conferma di avere ordinato altri nove episodi della prima stagione di Batwoman, portando il totale a 22. Tuttavia, a causa dell’emergenza Covid-19 le puntate della serie si riducono a 20.

Batwoman in streaming: dove guardarla

Le puntate in streaming della prima stagione di Batwoman sono disponibili a pagamento su Infinity, servizio on demand targato Mediaset.

ATTENZIONE: il titolo potrebbe non essere più disponibile dopo il debutto su Italia 1 del 28 dicembre 2020.