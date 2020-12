Home » Tv » Verissimo » Verissimo, Elisabetta Canalis in lacrime per la madre: “Manca poco”

Ospite nel salotto di Verissimo, Elisabetta Canalis si è molto commossa parlando insieme con Silvia Toffanin della mamma lontana e del senso di profonda nostalgia che pervade lei e la signora Bruna.

Anche per Elisabetta Canalis è stato un Natale diverso dal solito. A renderla particolarmente sofferente è stata la lontananza da mamma Bruna, che ormai non vede da diversi mesi. Il Covid-19 tiene mamma e figlia separate da tanto tempo, ma secondo la ex velina mora di Striscia la notizia a far soffrire particolarmente la signora Bruna è la nostalgia per la piccola Skyker Eva, la bimba che la Canalis ha avuto con il marito Brian Perri.

Bruna è una nonna molto attenta e premurosa, ama immensamente la sua nipotina e ne sente tantissimo la nostalgia. Ospite, in collegamento, con Silvia Toffanin nel suo salotto del sabato pomeriggio di Canale 5, Verissimo, Elisabetta si è lasciata andare a delle profonde confidenze parlando del Natale appena trascorso: “Per la prima volta ho passato il Natale separata da mia madre“, ha sottolineato la conduttrice, che con il marito e la loro principessa vive ormai da anni in America.

Di solito torna in Italia, in Sardegna per la precisione, ogni anno, ma questa volta la pandemia ha reso tutto impossibile. Elisabetta avrebbe tanto desiderato poter stare con la sua mamma ma, come lei stessa ha raccontato alla Toffanin,

“non avevo un motivo di lavoro per venire in Italia e non volevo mettere a rischio mia madre. Nonostante io mi testi regolarmente e Alitalia abbia messo a disposizione aerei covi d’su cui potersi testare, siamo così vicini al vaccino che abbiamo pensato che per 20 giorni, un mese dobbiamo tenere duro”.

La nostalgia di nonna Canalis

La ex velina a un certo punto si è decisamente commossa. A commuoverla è stata soprattutto la sensazione nella profonda tristezza di Bruna per la loro assenza:

“Credo che mia madre sia triste perché non può vedere mia figlia Skyler, ma vorrei dirle quello che le dico ogni giorno, che ci è mancata tanto e che è solo questione di pochi giorni. Tra un po’ ci vedremo e ci riabbracceremo“.

Anche Silvia si è molto commossa nel sentire Elisabetta parlare della sua mamma. La Toffanin ha perso la propria poco tempo fa ed è molto sensibile all’argomento genitori.

Elisabetta una mammona?

Elisabetta ammette di essere