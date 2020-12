vaccino:-trovata-la-formula-vincente-contro-il-covid

Il vaccino è finalmente arrivato e sta praticamente spopolando in tutta Europa. Ecco quindi che finalmente è stato trovato l’antidoto al Coronavirus.

Il vaccino contro il Coronavirus è divenuto ormai argomento di discussione particolarmente acceso negli ultimi tempi. C’è chi è a favore e chi non.

Sicuramente si dibatte tantissimo sulla sua utilità ed efficacia, tanto che il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha avuto modo di sperimentare e trovare un’alternativa a quanto offerto dalla Pfizer/BioNTech.

La stessa azienda ha infatti lavorato insieme all’università di Oxford affinché si potesse lavorare al meglio per trovare un contrasto al virus che tanto spaventa la popolazione mondiale.

Andiamo quindi a scoprire cosa ne è stato ricavato dai lunghi studi durante i mesi invernali e soprattutto le ultime settimane.

Le risposte dell’azienda farmaceutica AstraZeneca

La stessa Astrazeneca ha affermato di aver trovato la “formula vincente” e soprattutto la più efficace contro l’espandersi del contagio da Coronavirus.

“Crediamo che la nostra formula, dopo due dosi, è la più potente di tutte“: lo ha reso noto e lo ha spiegato il Ceo, Pascal Soriot, durante un’intervista. Quest’ultimo ha però rifiutato di far conoscere i dettagli del loro lavoro.

Secondo quanto reso noto, avrebbe un’efficacia pari, o addirittura superiore ai vaccini Pfizer/BioNTech. Numeri fondamentali che risultano quindi importanti per il futuro nella lotta allo stesso virus.

I vantaggi del vaccino firmato Oxford/AstraZeneca

I vantaggi sono diversi rispetto al vaccino che offre l’industria farmaceutica Pfizer/BioNTech. Infatti il vaccino Oxford/AstraZeneca è atteso soprattutto perché molto più economico e dalla sua ha la possibilità di esser conservato in congelatori “normali“.

Non si dovrà quindi far uso di congelatori che vanno a toccare i -70 gradi come invece richiede il vaccino al momento in uso. Ciò consente di conseguenza un più facile utilizzo. Sono quindi numerose le idee e le considerazioni intorno all’uso dei vaccini.

Ciò che è però sicuro è l’importanza nella lotta contro il Coronavirus di una “formula vincente” che possa portare la popolazione fuori da questo vero e proprio incubo. Si vedrà se realmente l’offerta dell’azienda farmaceutica AstraZeneca possa realmente soddisfare tutti i requisiti e permettere quindi di ‘superare’ in efficacia anche il vaccino Pfizer/BioNTech.