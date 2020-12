Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 27 dicembre: Tim conosce Amelie, ed è scontro

Anticipazioni della puntata di oggi domenica 27 dicembre di Tempesta d’Amore:Steffen e Franzi si sentono spiati mentre André trascorre con Linda dei momenti piacevolissimi ed intensi

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica dalle 19.40. La trama della puntata di oggi: Tim conosce Amelie e si scontra con lei. Franzi si vendica di Steffen ma c’è qualcuno che li osserva. Lucy e Bela si divertono insieme ad allenarsi, ma la ragazza è innamorata di pensa a Paul. André si dedica alla sua Linda

Steffen e Franzi, qualcuno li spia

Steffen non può denunciare la sua vecchia società per gli illeciti, perché teme ritorsioni per lui e per Franzi. La ragazza visto che lui non ha intenzione di fare nulla trova il modo di vendicarsi? Cosa farà? Intanto, c’è qualcuno che, mentre stanno passeggiando, li sta spiando. Chi potrà essere?

Lucy si diverte con Bela ma pensa a Paul

Lucy ha deciso di allenarsi insieme a Bela: i due lo stanno facendo seriamente intensificando gli esercizi. Si divertono molto insieme e la ragazza per un attimo non pensa a Paul, ma quando poi lo incontra subito dopo l’allenamento non riesce a nascondere i suoi sentimenti: è inutile, lei è innamorata di Paul.

Tim incontra Amelie: è scontro

Quando Tim arriva nella stalla, per vedere come sta il suo Nero, ecco che trova una giovane donna, Amelie Limbach, che si sta prendendo amorevolmente cura del suo cavallo, senza però averne il permesso. A quel punto il Degen, arrabbiato, tratta malissimo la ragazza, che sta nella stalla senza averne diritto.

André si dedica alla sua Linda

Pauline consiglia ad André di lasciare a Robert parte del suo lavoro in cucina. Il cuoco, così, ha più tempo a disposizione e si può dedicare alla sua Linda, e i due possono trascorrere dei momenti davvero intensi e molto piacevoli insieme

