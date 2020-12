strade-vuote-nel-natale-sospeso-di-milano:-le-regole-della-zona-rossa-per-le-feste

Un Natale con quasi tutti chiuso a Milano, come nelle altre città d’Italia, per la zona rossa decisa come misura eccezionale anti-contagio da coronavirus. Se già ieri, 24 dicembre, le strade si sono progressivamente svuotate nel pomeriggio, man mano che chiudevano i negozi alimentari e quelli delle altre categorie che potevano restare aperti, oggi le serrande abbassate saranno ancor di più.

La maggior parte dei supermercati e ipermercati in città resta chiusa oggi e domani, con poche eccezioni. Aperte le farmacie di turno, le tabaccherie (molte solo con il servizio h24). Bar e ristoranti; consentito solo l’asporto, quindi per il ritiro dei pranzi di Natale.

Gli spostamenti, anche fuori Milano, sono ammessi dalle 5 alle 22 ma solo per andare a trovare parenti. Non più di due adulti in auto, più eventuali minori di 14 anni. E le regole per il pranzo? Nessun divieto esplicito, ma la raccomandazione di buon senso di evitare assembramenti, limitare al massimo gli ospiti, mantenere le distanze di sicurezza e arieggiare i locali.