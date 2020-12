Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis ancora una volta nella bufera: “Vergognati, non sai cos’è il rispetto … “

Spread the love











Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis è da sempre sotto il tiro di fuoco degli haters sui social che, pare non riescano a perdonarle il lusso e la vita agiata che conduce. Eppure, la vita di Sonia Bruganelli non è esattamente tutta rosa e fiori perché ha una figlia che, fin dalla nascita, ha seri problemi di salute ma questo, pare, non interessare agli haters che sono solo preoccupati di offenderla ogni volta che lei posta qualche foto da cui si evince che non ha alcun problema economico, anzi tutt’altro. Che la famiglia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli viva nel lusso questo è risaputo perchè Bonolis è un conduttore di Mediaset di grandissimo successo e Sonia Bruganelli lavora dietro le quinte dei programmi del marito oltre ad avere lei stessa una società e anche una marchio nella moda.

Sonia Bruganelli posta delle foto della tavola apparecchiata per il Natale e gli haters la offendono

Sonia Bruganelli che è sempre molto attiva sui social, ha postato le foto della tavola di Natale imbandita.

Anche se Sonia e il marito Paolo hanno passato le feste di Natale in famiglia, in ossequio all’ultimo Dpcm, gli haters hanno comunque avuto da ridire e l’hanno offesa in tutti i modi scatenandosi come al solito. Sotto le foto hanno scritto così: “Veramente di classe, ma non le sembra un po’ eccessivo tutto questo?” o, anche: “Secondo me è irrispettoso pubblicare queste foto. Ci sono cose molto costose su quella tavola e in un periodo in cui il popolino non arriva a fine mese, be’, per me sono fuori luogo”.

Sonia Bruganelli posta le foto della figlia che ha compiuto diciotto anni

Sonia Bruganelli, qualche giorno fa, ha postato alcune foto che ritraggono la figlia Adele che ha appena compiuto 18 anni e a corredo della foto che le vede insieme alla mamma, Sonia con la sua testa appoggiata sulle gambe della figlia, ha scritto così: “Auguri amore mio … Tienimi sempre sulle tue gambe e fammi sentire protetta”

E, ancora: “Auguri alla Donna stupenda che sei diventata”.

Sonia Bruganelli è una mamma molto presente con i figli e li segue molto da vicino come ha sempre dimostrato.

