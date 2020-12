Ingredienti PER LA MOUSSE

200 g panna fresca

150 g cioccolato fondente

120 g zucchero semolato

90 g burro morbido

4 uova

Ingredienti PER LE MADELINE

1 uovo

50 g zucchero

70 g farina

10 g cacao

3 g lievito in polvere

70 g burro

20 g cioccolato al latte

Durata: 30 min Livello: Facile Dosi: 6 persone

PER LA MOUSSE FONDENTE

Montate i tuorli con metà dello zucchero.

Fondete il cioccolato tagliato a pezzetti e, quando sarà sciolto del tutto, aggiungete il burro e mescolate. Versate sui tuorli e amalgamate.

Montate gli albumi, non troppo fermi, con l’altra metà dello zucchero e incorporateli al composto di tuorli e cioccolato. Infine, unite anche la panna montata in crema, mescolando delicatamente.

Versate la mousse ottenuta in 6 coppette e mettetele in frigorifero a rassodarsi per 2 ore.

PER LE MADELINE

Mescolate l’uovo con lo zucchero, quindi unite la farina, il cacao e 3 il lievito in polvere; amalgamate poi il burro fuso e il cioccolato al latte tritato.

Lasciate riposare il composto per 2 ore, quindi versatelo negli appositi stampi per madeleine e infornate a 200 °C per 6-8 minuti.