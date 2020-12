Spread the love











Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata andata in onda ieri, del programma l’Eredità, dove il web è insorto per l’errore. Il programma pre serale, condotto dal super amato Flavio Insinna è molto amato e seguito, e stiamo parlando, ovviamente, del’Eredità. Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri per un errore […]

L’articolo L’eredità di Flavio Insinna: Gaffe in diretta sulla domanda ed il web insorge! proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...