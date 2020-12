Home » Tv » La vita in diretta » La vita in Diretta, Lorella Cuccarini “cacciata”: il vero motivo

E’ stato il direttore della Rai a rivelare il vero motivo per cui a Lorella Cuccarini non è stato rinnovato il contratto a La Vita In Diretta, e non ha parlato di motivi politici

La conduttrice e showgirl era stata accusata, da più parti, di essere sovranista, e quindi, di aver avuto il benservito dal programma proprio per questo motivo, ma in una intervista Stefano Coletta ha smentito tutto.

Lorella Cuccarini via dalla Vita in Diretta

Lorella Cuccarini sovranista e, quindi via da La Vita in Diretta e pure dalla Rai? Così non è, almeno come ha rivelato il direttore Stefano Coletta: la “più amata dagli italiani” non sarebbe stata allontanata dalla Rai per motivi politici. Insomma l’indiscrezione che girava fra i corridoi della Rai è stata smentita durante un’intervista che Coletta ha rilasciato a Il Corriere della Sera

Ecco perché la Cuccarini non è stata riconfermata

Non ci sarebbero ragioni politiche nella non riconferma della Cuccarini alla co-conduzione de La Vita In Diretta insieme a Matano (fra l’altro i rapporti fra i due erano davvero pessimi e la Cuccarini lo ha dimostrato inviando una lettera contro il volto del Tg di Rai Uno).Coletta ha affermato:

Non ci sono ragioni politiche, anzi con Lorella ho un buon rapporto. Semplicemente non mi interessa la conduzione duale: penso che non sia un’idea contemporanea e che i contenitori abbiano fatto il loro tempo. Matano con una narrazione garbata fa spesso il 17/18% di share, più 1,6% rispetto all’autunno scorso»

Insomma, non c’entrerebbero le idee politiche di Lorella, ritenute sovraniste da più parti, ma solo la volontà di dare una nuova linea al format. Una scelta che, se parliamo di ascolti, sembra essere vincente davvero, con La Vita in Diretta che sta posizionandosi più che bene rispetto al programma pomeridiano, Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso

Coletta: Morgan escluso da Sanremo, ecco perché

Il direttore di Rai, Stefano Coletta, non ha parlato solo di Lorella Cuccarini, ma ha voluto spiegare anche le motivazioni di un’altra esclusione, che ha fatto lo stesso rumore: quella di Morgan. Coletta ha detto:

