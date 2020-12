I bimbi prematuri del Niguarda diventano piccoli elfi: le immagini più tenere di Natale

Si sono trasformati in piccoli Babbo Natale ed elfi, i bimbi nati prematuri ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Niguarda di Milano. Grazie ai sacchi rossi, i cappellini e i doudou a tema natalizio, fatti a mano dalle volontarie dell’associazione Cuore di Maglia, i piccoli hanno regalato ai propri genitori e a tutto il personale sanitario un 25 dicembre tenero e speciale.

“Una magia che si rinnova ogni anno a Natale – raccontano dal Niguarda – Quest’anno il Covid non ci ha concesso di fare le cose in grande, ma abbiamo fatto la nostra parte per ritagliarci un momento di gioia e normalità”.

E nel vicino reparto di Ostetricia nel frattempo si festeggia anche l’arrivo delle 30 culle per il cosleeping. Ovvero, quelle che permettono alle neomamme di accudire i propri piccoli in tutta sicurezza, come se dormissero nello stesso letto ma pensati nell’ottica della pericolosa SIDS (sindrome della morte in culla).

Si tratta di doni ricevuti grazie alla solidarietà di associazioni e persone che l’anno scorso hanno aderito al progetto “un albero che nasce dal cuore”, adottando una mattonella dell’albero di Natale fatto all’uncinetto che l’anno scorso era stato esposto al Niguarda.