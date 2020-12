La fruit cake natalizia è una torta natalizia della tradizione inglese ricca di tanta frutta secca che viene messa a macerare per 24 ore nel liquore Cherry.

La particolarità di questa ricetta al di là della macerazione dei frutti, è anche ma soprattutto il fatto che una volta cotta viene avvolta in carta da forno e messa a riposare anche per tre mesi permettendo così ai profumi di amalgamarsi bene, insomma più “invecchia” e più è buona.

Importante, per la perfetta riuscita di questa torta, è la cottura che deve avvenire a bassa temperatura per cuocere lentamente e bene, proprio per la sua consistenza molto umida.

La fruit cake natalizia può essere servita semplicemente con una spolverata di zucchero a velo oppure se volete potete renderla scenografica ricoprendola con glassa o rivestendola con marzapane e decorarla a vostro piacimento.

Una volta fredda, avvolgete la torta con carta da forno e ponetela a riposare in un luogo fresco; più riposa e più si amalgamano i profumi.

Se decidete di realizzare la copertura con glassa o marzapane vi consigliamo di farla qualche giorno prima di consumarla.

Noi abbiamo realizzato una glassa più morbida meno densa, in base al vostro gusto e all’effetto che volete ottenere potete aggiungere o diminuire la quantità di acqua.

Decorate la torta a vostra fantasia e creatività.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 120 minuti

Tempo totale: 140 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

200 g Farina 00

8 g Lievito per dolci

100 g Zucchero di canna integrale

150 g Burro a temperatura ambiente

1 cucchiaino Vaniglia estratto

1 cucchiaino Cannella in polvere

1 cucchiaino Miscela Spezie (chiodi di garofano-noce moscata-pepe nero)

1 cucchiaio Arancia buccia grattugiata

2 Uova

200 g Uva passa

100 g Uvetta sultanina

50 g Datteri

45 g Fichi secchi

70 g Mandorle pelate

80 g Mele grattugiata

150 ml Cherry liquore

50 ml Liquore Cherry

Per la glassa

150 g Zucchero a velo

3 cucchiai Acqua calda

Preparazione

Per preparare la ricetta della fruit cake natalizia, in una ciotola mettete l’uva passa, l’uva sultanina, i datteri, e i fichi secchi tritati; aggiungete la mela grattugiata, la buccia grattugiata di arancia e le mandorle pelate e divise a metà; versate 150 ml di liquore cherry, amalgamate bene il tutto, coprite e mettete a riposare in un luogo fresco il composto per 24 h.

Preriscaldate il forno a 140°C Imburrate e infarinate lo stampo, io ho utilizzato uno stampo da 18 cm.

Lavorate a crema il burro con lo zucchero di canna e la vaniglia, aggiungete le uova uno per volta lavorando sempre con la frusta elettrica.

Setacciate la farina con il lievito e le spezie e versatela sul composto di frutta e cherry ; aggiungete il tutto alla crema di burro e mescolate bene.

Versate il composto nello stampo e fate cuocere per circa 2 ore o sino a quando la torta risulterà cotta (è valida prova stecchino).

Sfornate e lasciate raffreddare per 10 minuti dopodiché bucate la superficie con uno spiedino lungo e versate, con l’aiuto di un cucchiaio, 50 ml di liquore Cherry; fate raffreddare completamente.

Per la glassa

Lavorate con una frusta elettrica lo zucchero a velo con l’acqua e versatela sulla torta ormai fredda.