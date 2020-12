fossano:-la-scuola-elementare-san-domenico-dice-addio-alla-sua-storica-preside-suor-efisia

La scuola elementare San Domenico di Fossano piange la scomparsa della sua storica preside, Suor Efisia. Il triste annuncio è giunto stamani, domenica 26 dicembre, dal Convento delle Domenicane di Mondovì Carassone, dove la suora aveva trascorso gli ultimi 5 anni della sua vita. Risultata positiva al Covid da alcuni giorni, Suor Efisia ha salutato per l’ultima volta le sue consorelle questa mattina alle 7:30.

Per oltre 30 anni Suor Efisia è stata dirigente della scuola primaria paritaria San Domenico, situata in via Bava a Fossano. Una figura di riferimento per centinaia di bambini, con il suo comportamento austero e il suo cuore buono. Insieme a suore e maestre, dal 1984 al 2015 si è sempre occupuata degli studenti, dell’organizzazione e della scuola, fino al suo trasferimento a Mondovì per motivi di salute.

Sulla pagina Facebook della scuola, Suor Efisia viene commemorata con una celebre frase della scrittrice Isabel Allende “Non esiste separazione definitiva finchè esiste il ricordo”. Nessuna frase potrebbe meglio richiamare alla memoria la storica dirigente, che resterà per sempre nei ricordi di due generazioni di Fossanesi come la persona saggia, devota e altruista che era.