fedez-e-il-suo-natale-da-bollino-rosso:-un-babbo-natale-hot

Fedez, più e più volte ha cercato di imitare Babbo Natale, non solo con la solidarietà in Lamborghini ma anche con un travestimento ad hoc

Fedez, il rapper milanese, marito di Chiara Ferragni e papà bis, ci ha preso proprio gusto quest’anno a Natale a calarsi nei panni di Babbo Natale.

Prima con l’esperimento di solidarietà in Lamborghini, criticatissimo dall’opinione pubblica e poi con un vero e proprio travestimento.

Proprio per sorprendere il piccolo “Leo”, Chiara e Fedez hanno deciso di organizzare un divertente siparietto in cui il rapper si è travestito da Babbo Natale per consegnare i doni al bambino. Ovviamente, Fedez ha documentato tutto sulla sua pagina Instagram in cui, attraverso la pubblicazione di stories, ha reso i suoi quasi 12 milioni di followers partecipi del backstage del trucco e parrucco.

Una trasformazione radicale che ha impegnato Fedez per diverse ore in cui è letteralmente invecchiato di moltissimi anni. I truccatori, infatti, prima si sono occupati del volto, invecchiandolo grazie all’applicazione di macchie sul viso, rughe e vistoso doppio mento. Poi è toccato ai capelli: una chioma bianca che si confonde con la candida barba e i lunghi baffoni. Per completare il look non potevano, infine, mancare gli occhialini tondi e il tipico travestimento natalizio rosso e bianco con tanto di cappello.

Finita la trasformazione, Fedez-Babbo Natale è entrato in casa Ferragnez e ha sorpreso Leone. Peccato che, nonostante l’incredibile trucco, il figlioletto non è sembrato molto convinto di trovarsi davanti al vero “Babbo”.

Babbo Fedez… è piaciuto molto alla sua Chiara Ferragni

Il travestimento del rapper non è dispiaciuto di certo a Chiara Ferragni, entrata ormai nel settimo mese, che ha gradito molto l’idea di baciare con passione Babbo Natale.

Spunta per Natale un album hot della coppia dove i due si esibiscono in pose assai spinte sotto l’albero.

E i followers si scatenano…

“Chiara Ferragni, bacia il senatore Razzi”; “Il Codacons ti denuncerà per leccamento di tetta”; “E’ un post troppo volgare!”.