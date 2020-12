Domenica In, clamorosa e offensiva gaffe di Domenico Arcuri, a Mara Venier: “Lei alla sua età …”, in studio cala il gelo

Spread the love











Mara Venier è una strepitosa padrona di casa a Domenica In e i suoi ospiti, spesso suoi amici amano farsi intervistare da lei perché si sentono a loro agio e sempre molto rispettati. Infatti, Mara Venier, quando sa che un argomento ad un ospite non è affatto gradito, lo evita mostrando sempre grande sensibilità anche, a volte, a scapito del pubblico a casa che gradirebbe sapere qualche dettaglio in più sulla vita dei propri beniamini. Ma, anche in questo caso, gli ascolti la premiano perchè, più che altro, il pubblico apprezza il garbo e il rispetto che Mara Venier porta, innanzitutto, verso la persona e poi verso il personaggio.

Domenico Arcuri fa una gaffe con Mara Venier

Oggi a Domenica In, ospite di Mara Venier è stato Domenico Arcuri, che , attualmente è commissario alla distribuzione dei vaccini.

Proprio oggi che è il V-Day e cioè il primo giorno di vaccinazioni in Italia, Domenico Arcuri è andato ospite dalla Venier ma ha fatto una gaffe davvero spiacevole.

Quando il commissario ha parlato del piano vaccinale per fasce d’età spiegando che il vaccino verrà somministrato prima alle persone più avanti negli anni e poi, man mano ai sempre più giovani, Arcuri ha detto: “Dunque lei Venier, data l’età, si vaccinerà poco prima dell’estate. Io mi vaccinerò dopo di lei”.

Domenico Arcuri è stato decisamente poco galante tanto che in studio non ha parlato più nessuno e l’imbarazzo era totale.

Mara Venier è sempre molto schietta e diretta

Mara Venier è conosciuta per essere una persona vera che quando vuole bene lo dimostra ma anche quando una persona non le va a genio lo dimostra con altrettanto schiettezza.

Mara Venier ha sempre esternato la sua grande simpatia per l’ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e, durante la scorsa edizione, lo ha invitato in studio diverse volte.

Anche domenica scorsa lo ha invitato ma non ha molto apprezzato il suo momento, infatti De Martino era intento a leggere un’ironica lettera a Babbo Natale ma poiché la lettera in questione era molto prolissa, ad un certo punto Mara Venier si è annoiata e ha perso la pazienza e ha detto “ma deve durare ancora molto?.. Sul volto di Stefano De Martino si è potuto leggere un po’ di imbarazzo ma poi ha continuato come nulla fosse.

