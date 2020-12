costanza-caracciolo-e-bobo-vieri:-come-rovinare-un-momento-speciale

Costanza Caracciolo fa sempre divertire molto i fan insieme a Bobo Vieri. Ecco il segreto del marito che ha rivelato ai fan per Natale

Costanza Caracciolo (Instagram)

Costanza Caracciolo è una donna molto attenta alla propria immagine, fin da quando era molto giovane ha sempre avuto un sogno: lavorare nel mondo dello spettacolo.

Nel 2007 per pochissimo non ha vinto il concorso di Miss Fotomodella dell’anno, aggiudicandosi il secondo posto. Il successo della showgirl arriva con “Striscia La Notizia“, dove insieme Federica Nargi è stata una delle Veline più apprezzate del programma televisivo.

La showgirl di Siracusa è stata l’unica donna che è riuscita a portare Bobo Vieri all’altare, con il quale ha due splendide figlie, Stella e Isabel.

I due intrattengono molto spesso i fan su Instagram, infatti solo recentemente Christian ha iniziato a coinvolgere anche la moglie nelle sue famosissime dirette Instagram. La coppia è innamoratissima e il pubblico è pazzo di loro.

I fan dell’ex velina sono sempre molto aggiornati in merito alla vita della famiglia Vieri. Ogni tanto Costanza esterna qualche riflessione sulla propria vita, commentando ad esempio delle scelte che al giorno d’oggi non rifarebbe mai.

Di cosa parliamo? 5 anni fa, ad agosto 2015 la Caracciolo ha cambiato repentinamente look, tagliandosi i capelli cortissimi. Ovviamente i fan la apprezzano con qualsiasi acconciatura, ma la donna si preferisce di gran lunga con i capelli lunghi e folti.

Gli auguri di Natale dalla famiglia Vieri

La showgirl ieri sera ha pubblicato una foto con la propria famiglia felice sul proprio account Instagram. Il pubblico è letteralmente impazzito per un dettaglio che difficilmente non viene notato.

Moltissimi sono i fan della showgirl che sostengono e commentano ogni foto che pubblica sui Social Network, i suoi follower superano il milione e, impazziscono non sono per gli scatti hot della super mamma, ma anche e soprattutto per i momenti passati in famiglia che mostrano quando la coppia si ami e sia felici con le proprie figlie.

Nella didascalia della foto, la showgirl ha specificato che la foto pubblicata risale a qualche settimana prima. Ieri infatti la famiglia ha voluto dedicare il proprio tempo esclusivamente allo scarto dei regali e ai tipici giochi da tavola natalizi.

In realtà Costanza ha anche esternato un proprio pensiero, che non è altro che una grandissima verità: “Che poi diciamolo pure siamo più noi donne a volere queste foto così ricordo, tutti carini, vestiti a tema… quanti dei vostri mariti in realtà odiano fare questo genere di foto???”

Il dettaglio che ha fatto impazzire i fan?

La famiglia Vieri si è vestita a tema, tutti uguali: pigiamino rosso di topolino con pantaloni scozzesi. Rigorosamente davanti l’albero di Natale.

Ancora una volta la bella showgirl ha conquistato tutti i suoi fan, uno scatto d’amore che è stato commentato con moltissimi commenti d’affetto e di auguri.