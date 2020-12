Home » Tv » Burioni duro con Heather Parisi: se si ammala si attacca al tram

Scontro sui social tra Heather Parisi e il virologo Roberto Burioni a proposito del vaccino contro il Covid-19. I due si trovano su due posizioni agli antipodi. Dopo le dichiarazioni della showgirl ecco la replica dell’esperto ospite fisso di Che tempo che fa.

Roberto Burioni, virologo diventato celebre presso il grande pubblico da quando è scoppiato il Coronavirus, non accetta assolutamente le esternazioni fatte da Heather Parisi e attacca duramente su Twitter le frasi della showgirl che si è schierata contro il vaccino, nonostante il via libera dato dall’Agenzia europea del farmaco Ema al vaccino anti Covid-19 di Pfizer/BioNTech.

Ma che cosa ha detto la showgirl e che cosa ha replicato il virologo? Scopriamolo insieme.

Il messaggio di Heather Parisi contro il vaccino

Da Hong Kong, dove vive ormai da anni con il marito e con i loro due figli, la conduttrice aveva scritto un post contro il vaccino anti Covid-19:

“Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si ha avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno ‘novax’. Purtroppo nella società di oggi la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l’ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza esitazione”.

La replica di Burioni alla Parisi

Roberto Burioni, che dall’inizio della pandemia è ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, ha risposto alla Parisi con un tweet decisamente tranchante: “Più che essere attaccata se non lo fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram“. Il professore è in prima linea da tempo anche in TV per promuovere la vaccinazione contro il Covid, a detta sua, è estremamente importante: “Vacciniamoci tutti, vacciniamoci presto. È la via di uscita da questo incubo. Io vaccinerò appena possibile”.

