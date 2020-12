bridgerton-libri:-i-bestseller-che-hanno-ispirato-la-serie-netflix

Bridgerton libri: quanti sono

Scopriamo La saga dei Bridgerton, l’acclamata serie di libri nati dalla penna di Julia Quinn pronti a debuttare nella nuova serie Netflix il 25 dicembre 2020. Il giorno di Natale il colosso dello streaming ci propone infatti un tuffo nel passato, e nel dettaglio durante il cosiddetto “periodo Regency”, ovvero il decennio della Reggenza inglese che va dal 1795 al 1837.

Si tratta senza dubbio di una delle ambientazioni più amate dalle lettrici dei romanzi storici e soprattutto delle commedia sofisticate, elementi che hanno segnato il successo dei libri di Julia Quinn. Non a caso La saga dei Bridgerton, tradotta fino a oggi in 29 lingue diverse, rientra per ben diciannove volte nella classifica dei Best Seller newyorkesi. Pubblicata a partire dal 2000 fino al 2013, la frizzante e appassionante saga dei Bridgerton è formata in tutto da nove volumi, ma in che ordine vanno letti?

Da sinistra: Claudia Jessie (Eloise Bridgerton) e Nicola Coughlan (Penelope Featherington) in Bridgerton. Credits: Liam Daniel/Netflix.

In che ordine leggerli

Se desideri approfondire la saga familiare dei Bridgerton dopo esserti appassionato al suo adattamento nella serie Netflix, ecco elencati di seguito i volumi della serie e l’ordine in cui leggerli.

Primo volume: Il Duca e io

Secondo volume: Il Visconte che mi amava

Terzo volume: La proposta di un gentiluomo

Quarto volume: Un uomo da conquistare

Quinto volume: A Sir Philip con amore

Sesto volume: Amare un Libertino

Settimo volume: Tutto in un Bacio

Ottavo volume: Il vero amore esiste

Nono volume: Felici per sempre

Continua a leggere l’articolo per scoprire la trama di ciascun volume della saga letteraria firmata da Julia Quinn.

La saga dei Bridgerton: elenco

Da Sinistra: Florence Hunt, Luke Newton, Ruth Gemmell, Phoebe Dynevor, Claudia Jessie, Jonathan Bailey, Will Tilston e Luke Thompson In Bridgerton Credits Liam Daniel/Netflix

Il Duca e io

Il primo romanzo della saga è ambientato a Londra nel 1813, e narra delle vicende amorose di Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, impegnato a trovare moglie. Nel frattempo anche Lady Violet, la madre di Daphne Bridgerton, è alla ricerca di un marito per la sua giovane figlia. Ecco che entrambi i ragazzi, per evitare l’obbligo del matrimonio, pensano bene di fingere il loro fidanzamento con un astuto piano che presto, però, gli sfugge di mano.

Il Visconte che mi amava

Il secondo volume della saga di romanzi si apre un anno dopo il primo capitolo, e racconta questa volta le vicende di Anthony Bridgerton. Lui è l’erede dell’antico visconte nonché scapolo più ambito della città di Londra. Peccato però che al ragazzo il matrimonio non interessi per niente, o almeno così sembra agli occhi di tutti. La verità infatti è un’altra, ma l’amore segreto per questa ragazza necessita prima di ogni cosa l’approvazione della sorella più grande.

La proposta di un gentiluomo

Scopriamo adesso le vicende di Sophie Beckett, figlia illegittima del conte Penwood trattata da sempre come una domestica. La ragazza sogna così l’arrivo del principe azzurro, quello che incontra per davvero in occasione di un elegante ballo in maschera. Tra i due scatta subito l’amore, seguito da una promessa di fedeltà spezzata soltanto alcuni anni dopo. Quando infatti il principe è obbligato a cercare la sua futura sposa, si imbatte nella vera Sophie. Così, senza sapere chi sia veramente, si innamora di lei venendo meno alla promessa fatta alla ragazza mascherata. Il principe scoprirà mai che le due donne della sua vita sono in realtà la stessa persona.

Un uomo da conquistare

Il quarto volume della saga di Julia Quinn narra le vicende di Penelope Featherington, giovane innamorata da sempre del migliore amico di suo fratello, Colin Bridgerton. Dopo aver trascorso tantissimo tempo insieme a lui sin da piccola, la ragazza si convince di conoscere ogni dettaglio di Colin. Presto però la scoperta di un inaspettato segreto si prepara a sconvolgere ogni cosa.

A sir Philip con amore

Conosciamo adesso sir Philip Crane, scapolo che dopo aver chiesto la mano di Eloisa Bridgerton solo per convenienza, si accorge che la donna è in realtà molto diversa da come se la immaginava. Che alla fine sir Philip Crane si innamori per davvero di Eloisa?

Amare un Libertino

Il titolo del sesto volume della saga prende ispirazione dal suo protagonista Michael Stirling, il libertino più famoso di Londra. La vita del ragazzo è però improvvisamente sconvolta dopo l’incontro di Francesca Bridgerton, giovane di cui si innamora ma che non ricambia l’amore verso di lui. Per questo motivo, Michael intraprende un viaggio con lo scopo di dimenticarla per sempre, ma presto sarà lei a contattarlo per chiedergli un grande favore: aiutarla a trovare marito.

Tutto in un bacio

Gareth St Claire è il protagonista del settimo volume della saga di romanzi, un giovane che desidera far tradurre dall’italiano un importante diario di famiglia che sembrerebbe contenere alcuni segreti. Per fare ciò, Gareth chiede l’aiuto a Hyacinth Bridgerton, con la quale però la collaborazione si trasforma presto in qualcosa di più grande.

Il vero amore esiste

Il penultimo volume della saga si sofferma sul personaggio di Gregory Bridgertom, un giovane romantico convinto di saper riconoscere la donna della sua vita a prima vista. Tuttavia, quando la trova per davvero, lei è già innamorata di un altro ragazzo. Non per questo, però, la ragazza si limita nell’approfondire anche la conoscenza di Gregory, di cui ovviamente si innamora.

Felice per sempre

Il nono e ultimo capitolo della saga ci riconduce agli otto protagonisti delle vicende già narrate attraverso gli epiloghi delle loro storie. Dopotutto chi non è curioso di sapere come sono andate a finire le storie dei Bridgerton?

Libri in Italia: dove trovarli

Dove trovare in Italia i libri de La saga dei Bridgerton? Come detto in precedenza l’autrice americana Julia Quinn pubblica la serie dei romanzi tra il 2000 e il 2013, bestseller editi in Italia da Mondadori. Tuttavia dei nove volumi della saga solo i primi cinque sono disponibili in formato cartaceo e in Ebook sul sito ufficiale di Mondadori.

Rokesby Series: la saga prequel

Scopriamo adesso un’altra saga firmata da Julia Quinn dal titolo Rokesby Series. Stiamo parlando del prequel della serie originale ambientato a Londra ma una generazione prima dei Bridgerton, e nel dettaglio a fine Settecento. Ecco di seguito i titoli.

Tutta colpa di Sybilla (2016)

(2016) Una dolcissima bugia (2017)

(2017) The Other Miss Bridgerton (2018)

(2018) First Comes Scandal (2020)

Qui conosciamo l’aristocratica famiglia Rokesby, intimi amici e vicini di casa dei Bridgerton da tantissimo tempo. Con la compagnia di questa famiglia ha trascorso la sua infanzia la giovane Sybilla, sorella maggiore di Edmund Bridgerton (marito di Lady Violet) ormai pronta a fare il debutto in società.

Tutti si aspettano infatti che la giovane sposi un fratello Rokesby, ma tra di loro ce n’è solo uno che Sybilla non considera come un amico intimo, ed è il più altezzoso e arrogante di tutti i fratelli, e sta proprio cercando moglie!

In tutto i volumi di Rokesby Series sono 4, editi in Italia da Mondadori ma disponibili esclusivamente in formato iBook.