belen-rodriguez,-la-sorpresa-in-famiglia-nel-giorno-di-natale:-“che-emozione”

La showgirl argentina, Belen Rodriguez immortala la sorpresa natalizia per una persona davvero speciale: emozioni indescrivibili

E’ un momento di ecstasy per la regina delle showgirl, Belen Rodriguez, completamente rigenerata da una nuova vita. L’amore condiviso con il nuovo compagno, Antonino Spinalbese ha fatto riemergere la parte migliore di sè. Il tutto ritrovando classe e sensualità, un tempo sopraffatti dai tristi periodi, dovuti alla separazione con Stefano De Martino.

Gli scatti “piccanti” con il parrucchiere milanese dei “Coppola” sono ormai sotto gli occhi di tutti. Il profilo Instagram della supermodella di Buenos Aires si è trasformato in una raccolta di momenti incandescenti, paragonabili alla massima espressione di un sentimento forte come l’amore.

Ora per Belen, la vita è una contnua scìa di irrefrenabile felicità, guai a chi osa interromperla, in particolar modo durante questo periodo. L’onda dell’entusiasmo ritrovato ha travolto anche le sue giornate natalizie, trascorse in compagnia della famiglia e del figlio Santiago

Belen Rodriguez, il figlio Santiago non crede ai suoi occhi

Per cavalcare l’onda dell’entusiasmo e trascorrere le festività natalizie come meglio non poteva, Belen Rodriguez ha organizzato un Natale “ad hoc”, in compagnia della sua famiglia. Lo ha fatto con tutto il piacere di questo mondo, per una donna che in questo momento non ha rivali nel dimostrare a tutti che è tornata ad essere il pimpante ed effervescente personaggio mediatico che tutti abbiamo imparato a conoscere.

In questi giorni Belen sta trascorrendo i momenti più belli dell’anno, nella casa di montagna. L’euforia è alle stelle per lei, artefice della trasmissibilità di questo sentimento a tutti i componenti. Non fa eccezione il figlio, Santiago, che non si aspettava una sorpresa così affascinante.

Mamma Belen ha posto le basi per l’arrivo di “Babbo Natale” e rendere più luminosa l’atmosfera del momento. Sul profilo Instagram della giovane modella viene immortalata l’occasione del passaggio di babbo natale fuori la finestra di casa. Santiago corre verso il balcone cercando di scorgerlo per ringraziarlo: un’emozione infinita che non dimenticherà così facilmente durante il periodo di infanzia