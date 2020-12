antipasti-di-capodanno,-9-idee-per-tutti-i-gusti

Avete pensato al menu per il Veglione? Se ancora siete in alto mare, iniziate a prendere spunto dalle nostre proposte: il cotechino con le lenticchie, un’insalata portafortuna, antipasti di pesce oppure piatti dal sapore un po’ vintage che però non deludono mai

Gli antipasti non sono mai troppi, anche perché sono quelli che si mangiano con più appetito, vista la fame con cui si arriva all’ora di cena. Per il veglione di fine anno, inoltre, sono fondamentali per dilatare la durata del tempo a tavola, in modo da arrivare a Mezzanotte senza annoiarsi troppo. Le nostre 9 idee per gli antipasti di Capodanno sono a base di pesce, carne, verdure e portafortuna, quanti ne preparerete?

Cotechino: non solo dopo la mezzanotte

Se c’è un must nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, è il cotechino con le lenticchie. Perché non servirlo anche come antipasto? Preparate della polenta piuttosto soda, fatela raffreddare, tagliatela a fette e grigliatele. Conditele con una crema di lenticchie, preparata frullando le lenticchie lesse con olio, sale e peperoncino e una fettina di cotechino.

Antipasto vegano

Tra le idee per gli antipasti di Capodanno non può mancarne una senza derivati animali. Un’insalata con finocchi, melograno e noci è fresca, croccante, invitante e piena di alimenti portafortuna, oltre che vegan al 100%.

Idee per gli antipasti di Capodanno a base di pesce

Per chi è solito servire un menu di mare la sera di capodanno ecco quattro idee un po’ per tutti i gusti. Sicuramente un antipasto che riscuote sempre molto successo sono gli involtini di salmone affumicato con robiola ed erba cipollina o aneto.



Un piatto corroborante ed invernale è, invece, una ciotolina di polenta morbida servita con uno o due gamberi avvolti nel lardo e cotti per pochi minuti in forno o in padella. Le classiche capesante al gratin non possono mancare, così come una tartare di salmone arricchita con dadini di avocado e mela verde per rinfrescare la bocca.

Un tuffo nel passato

Ci sono alcune tra le idee per gli antipasti di Capodanno che, pur essendo incredibilmente vintage, non stancano mai. I vol-au-vent sono tra queste e farciti con una mousse di mortadella (preparata frullando il salume con della robiola, sale, olio e pepe), pistacchi tritati e una punta di marmellata di arance amare non deluderanno neanche per questo veglione. Immancabile anche l’insalata russa, che durante le Feste rallegra palati e tavole. E perché non citare anche il tronchetto di Natale salato? Un antipasto veloce e perfetto anche per essere preparato in anticipo.