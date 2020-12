vigilia-di-natale-in-casa-ferragnez

Spread the love

I Ferragnez festeggiano la vigilia di Natale in casa, senza sfarzo ma solo con amore. L’ultima vigilia che trascorreranno in tre, ricca di affetto e allegria.

“Buona vigilia di Natale dalla nostra famiglia alle vostre”, così Chiara fa gli auguri di Natale ai suoi followers. Una foto semplice, senza sfarzo, con una figlia in arrivo ed un bellissimo e dolce Leone distratto da qualcosa.

L’ultimo Natale che la famiglia Ferragnez passerà in questa “formazione”, l’anno prossimo sarà sicuramente un Natale più sereno per tutti, per loro più ricco d’amore e con una famiglia allargata.

Come hanno trascorso la vigilia di Natale i Ferragnez

Dalle storie pubblicate, sia da Chiara che da Federico, notiamo un’aria di festa e affetto nel loro loft a Milano. La cena, come molti si aspetterebbero, non aveva niente di regale o sfarzoso. Gli abiti quelli di qualunque persona che vive una vigilia anomala come quella di questo 2020, ma sulle note di Jigle Bells Rock possiamo percepire l’aria che si respira.

Dopo la cena ed i balli, Fedez inquadra Chiara e le chiede “Fai una faccia per questo Natale 2020”, la reazione dell’influencer è tra l’ironico e lo sconforto, iconica dimostrazione di quello che abbiamo pensato tutti tra un calice di prosecco e l’altro.

A concludere la serata, tutti accoccolati sul divano per guardare uno dei classici Disney: Fantasia. Chiara pubblica una storia dove notiamo un esagitato Leone correre intorno al tavolo per l’emozione nel riguardare quel film per la decima volta, probabilmente.

“L’unico bambino che ama Fantasia” afferma Chiara, ed effettivamente a differenza di moltissimi bambini, a Leone piace uno dei lungometraggi animati Disney più particolari e, a tratti, leggermente tetro.

Una Vigilia di Natale semplice e amorevole. In molti si sono ritrovati a vivere serate con i soli familiari diretti che, troppe volte, non abbiamo nemmeno il tempo di abbracciare. Questa vigilia 2020 è stata, anche in casa Ferragnez, all’insegna della semplicità!