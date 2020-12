sgombro-marinato-in-brodo

Ingredienti

2 sgombri

300 g sedano

90 g cipollotto

30 g funghi champignon

30 g pomodori

20 g crescione d’acqua

1 gamberone

timo limonato

origano fresco

aglio

prezzemolo

limone

peperoncino

pepe rosa

zucchero semolato

zucchero di canna

gelatina in fogli

olio extravergine di oliva

sale

Durata: 1 h 30 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

PER LO SGOMBRO

Sfilettate i pesci e spellate i filetti.

Mescolate200 g di sale fino, 80 g di zucchero semolato e 20 g di zucchero di canna, timo limonato e origano fresco tritati. Spargete un po’ di questa miscela in una pirofila, adagiatevi i filetti, copriteli con la miscela restante, sigillate la pirofila e poneteli a marinare in frigorifero per 2 ore.

PER IL BRODO

Mettete a bagno 7 g di gelatina in acqua fredda.

Pulite pomodoro, sedano, funghi e cipollotto e tagliateli a pezzetti.

Tostate in una casseruola, in un velo di olio, le lische degli sgombri, il gamberone, 1 spicchio di aglio e peperoncino (foto 1) e sfumate con 1/2 bicchiere di vino bianco. Aggiungete le verdure (foto 2), poi 1 bicchiere di acqua e ghiaccio (foto 3 e 4).

Unite scorza di limone, timo limonato, prezzemolo, origano fresco; fate sobbollire per 20 minuti e filtrate tutto con il colino cinese (foto 5).

Sciogliete la gelatina strizzata nel fondo ancora caldo (foto 6), fate raffreddare, quindi riponete nel congelatore per almeno 2 ore.

Scongelate il fondo appoggiandolo su un telo teso su una ciotola, e lasciatelo colare in frigorifero, ottenendo un brodo chiaro (foto 7 e 8).

Pulite un cipollotto, mettetelo sottovuoto con sale e zucchero e cuocetelo a 85 °C per 25 minuti. Tagliatelo a losanghe.

Togliete i filetti di sgombro dalla marinata, sciacquateli e tagliateli a pezzetti.

Serviteli in un piatto fondo con il brodo tiepido, il cipollotto, un filo di olio, pepe rosa e crescione d’acqua.