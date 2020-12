principe-carlo-e-camilla-come-i-pastorelli-del-presepe

Carlo e Camilla da reali a “pastorelli del presepe”: pubblicano una foto sul web e un divertente dettaglio li trasforma, il web impazzisce

I reali Carlo e Camilla

Il 9 aprile 2005, Carlo e Camilla volano a nozze dopo una lunga storia d’amore a dir poco travagliata. I due hanno festeggiato l’anniversario da pochi mesi e nonostante i 15 anni d’amore hanno dovuto festeggiarlo in videochiamata.

Com’era noto infatti i due decisero di auto isolarsi nella remota residenza scozzese a Birkhall. Cadendo in tempi di coronavirus per i festeggiamenti veri e propri bisognerà attendere tempi migliori.

Durante la separazione in casa, i reali hanno comunque aggiornato il web dando loro notizie e prendendo sempre più confidenza con il mondo social.

La loro storia d’amore

La relazione di Carlo e Camilla ha un qualcosa di incredibile come sappiamo, fu ufficializzata nel 1999 e piano piano, negli anni, sono riusciti a far cambiare idea non solo ai sudditi ma anche alla regina.

E se un tempo Elisabetta aveva cercato invano di separarli, oggi fa affidamento sulla duchessa come su una vecchia alleata.

La storia alla “Romeo e Giulietta” ha sempre appassionato i fan del regno ed oltre, tanto da portare la coppia ad avere migliaia e migliaia di sostenitori. Quella mattina di aprile del 2005 fu, infatti, un vero trionfo.

Leggi anche> Famiglia Reale: Il Principe Carlo non sarà re, ma diventerà qualcos’altro. Non potete immaginare cosa

Leggi anche -> La famiglia reale attacca il colosso streaming: parole durissime

La loro storia d’amore ha superato molteplici difficoltà, tragedie e scherno per poi arrivare alla conclusione che dalla donna più odiata in Gran Bretagna, Camilla si è trasformata in un “national treasure”, un tesoro nazionale.

Ogni tanto, alcune indiscrezioni raccontano di disaccordi tra il principe e la duchessa, ma poi eccoli riapparire in pubblico, complici come sempre, indubbiamente innamorati. E oggi, a 15 anni di distanza, Camilla si è tramutata in una futura regina consorte, simpatica ai sudditi ed alla sovrana stessa che ha imparato a conoscerla.

Carlo e Camilla e gli auguri di Natale

I reali Carlo e Camilla

Oggi i due reali sono pronti per le vacanze natalizie e non perdono l’occasione per salutare i propri sostenitori augurando loro un felice natale e un sereno anno nuovo.

Leggi anche -> Meghan Markle imita la suocera Lady Diana. Invidia o mito?

Ma lo fanno in modo particolare, infatti hanno postato poche ore fa sul loro profilo Istagram una foto che li ritrae con in mano due bastoni in legno. I due sono sempre molto eleganti e sorridenti e dai loro sorrisi si intravede la complicità che li contraddistingue.

Tengono in alto questi bastoni, ognuno il suo, a modo di saluto al pubblico e commentano l’immagine così:” Wishing you all a happy Christmas and here’s to a better New Year!”

Che dire, i nostri reali sempre al passo con i tempi stupiscono anche questa volta, la loro ironia viene sempre apprezzata e li rende ancora unici.