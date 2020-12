I panettoni piccoli farciti con ricotta e gocce di cioccolato sono velocissimi e facilissimi da realizzare, ma con un ingrediente particolare per un dolce, le lenticchie.

Se non avete mai utilizzato le lenticchie in una ricetta dolce è arrivato il momento di provare, basta passarle in padella con liquore al mandarino, spolverarle con zucchero a velo e cacao, un paio di minuti di cottura e il gioco è fatto, avrete delle lenticchie golosissime, da utilizzare nella preparazione di dolci al posto delle classiche gocce di cioccolato.

Fate attenzione a non bruciare le lenticchie prima di aggiungere il liquore, mescolate sempre e fate asciugare bene prima di allontanare dal fuoco, in modo da far evaporare tutto l’alcol.

Quando tagliate i panettoncini non andate troppo in profondità con il coltello o non rimarrà panettone sul fondo, ma solo la carta.

Farcite i panettoncini almeno 5-6 ore prima, ma aggiungete zucchero a velo e ciliegina solo al momento di servire.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 3 minuti

Tempo totale: 18 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 Panettoni piccoli (Panettoncini)

170 g Ricotta vaccina

90 g Panna montata

35 g Yogurt Greco

20 g Zucchero Semolato

1 cucchiaio Liquore al mandarino

50 g Lenticchie lessate

15 g Liquore al mandarino

10 g Zucchero A Velo

10 g Cacao amaro

q.b. Zucchero A Velo

Per decorare

4 Ciliegie candite rosse

Preparazione

Per preparare la ricetta dei panettoni piccoli farciti con ricotta e gocce di cioccolato, mettete le lenticchie in una padella, scaldate a fiamma media, facendo attenzione a non bruciarle, sfumate con il liquore al mandarino.

Aggiungete lo zucchero e il cacao, mescolate bene e fate cuocere 2-3 minuti mescolando.

Allontanate dal fuoco e trasferite le lenticchie su un piatto rivestito di carta forno, fate raffreddare.

Per la crema

Versate in una ciotola la ricotta, unite lo zucchero, il liquore, lo yogurt greco e mescolate bene.

Unite la panna montata e mescolate delicatamente.

Aggiungete anche le lenticchie e mescolate per amalgamare bene il tutto.

Ora potete farcire i panettoncini.

Tagliate la calotta a filo con il pirottino di carta.

Tagliate verticalmente ed eliminate il centro del panettoncino.

Versate un cucchiaio di crema sulla base del panettoncino, tagliate un pezzetto della parte centrale eliminata e sistematela sulla crema.

Versate ancora crema fino al bordo.

Coprite con la calotta tenuta da parte.

Cospargete con lo zucchero a velo e decorate con le ciliegine.