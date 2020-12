neve-in-arrivo-a-milano:-pronto-il-piano-di-intervento-con-il-sale-su-strade-e-davanti-ai-palazzi

La neve in città è prevista tra domenica 27 e lunedì 28. Per questo il Comune di Milano ha riunito il “tavolo neve”, proprio a seguito dell’allerta su una possibile nevicata a breve.

LE PREVISIONI METEO IN LOMBARDIA

Al tavolo, presieduto dalla vicesindaca Anna Scavuzzo e dall’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Marco Granelli, presenti tutte le direzioni comunali interessate, la Protezione civile e le partecipate A2A, Amsa, Atm ed MM. È stato condiviso il piano di azioni che verranno messe in campo tempestivamente nelle ore precedenti alla perturbazione e che interessano tutto il territorio cittadino, con l’obiettivo di non creare disagi per l’accumulo di neve. In particolare, è stato già diramato agli amministratori di condominio l’avviso, in caso di calo delle temperature, di spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e di provvedere allo sgombero della neve in caso di precipitazioni abbondanti.