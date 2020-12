la-preghiera-al-memoriale-della-shoah-e-i-doni-ai-senzatetto:-il-natale-dei-city-angels-di-milano

Celebrazione interreligiosa per i clochard anche davanti al Memoriale della Shoah con i City Angels e i ministri delle diverse fedi, con distribuzione di cibo e di piccoli doni alla fine della preghiera comunitaria. Alla celebrazione in forma ristretta per rispetto delle norme anti-Covid monsignor Franco Buzzi, Vittorio Bendaud, presidente del Tribunale rabbinico del centro-nord Italia, l’imam Khaled Elhediny e il monaco buddista tibetano Cesare Milani. Subito dopo la consegna di un panettone donato dalla Prefettura di Milano e un sacchetto con generi alimentari e bevande da consumare altrove ai senzatetto della Centrale. Presenti, fra gli altri, il presidente della Comunità ebraica di Milano, Milo Hasbani; l’assessore comunale ai Servizi Sociali, Gabriele Rabaiotti; l’assessore ai Servizi Sociali della Regione Lombardia, Stefano Bolognini e l’eurodeputato Pierfrancesco Majorino.