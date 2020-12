giulia-salemi-su-instagram-con-un-abito-rosa-di-paiettes,-che-schianto-foto

La Salemi appare incantevole su Instagram in un abito rosa di paiettes e un regalo d’oro enorme davanti a lei

Lo staff di Giulia Salemi supporta l’influencer che è all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Condividono quindi una foto della bella Salemi con un abito in paiettes rosa e scrivono nella didascalia:“Tanti auguri di buon Natale a tutti voi e grazie per supportare tutti i giorni la nostra Giulia dentro la casa del Grande Fratello”.

LEGGI ANCHE>>>Perla Borghini, super sexy in intimo rosso natalizio: che fisico – FOTO

Il percorso di Giulia Salemi nelle casa del grande Fratello Vip

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Elisabetta Gregoraci come non l’abbiamo mai vista: “Il mio tutto…” – FOTO

La Salemi è entrata nella casa del grande fratello Vip qualche settimana fa. Al suo ingresso si sono visti già gli equilibri della casa venire meno, specialmente c’è stato uno duro scontro con Elisabetta Gregoraci. La Salemi ha accusato la showgirl di essersi comportata male nei suoi confronti durante una serata al Billionaire. La Salemi sostiene proprio che la Gregoraci l’avrebbe volontariamente ignorata. Ha poi dichiarato che le persone come la showgirl sono quelle che l’hanno sempre fatta sentire inadeguata e inferiore.

Un pò esagerata forse come dichiarazione, non è mica detto che la Gregoraci debba per forza esserla amica perché è entrata nel locale del suo ex marito. Inoltre la Salemi confessa di aver scritto un messaggio a Briatore per ringraziarlo della serata, ovviamente la Gregoraci si è risentita di questa confessione perché all’epoca stavano insieme. Tra loro dunque sono nate diverse discussioni che sono andate avanti per giorni con pianti da entrambi i lati. La Gregoraci sosteneva che l’influencer voleva entrare nel locale gratuitamente. E invece la Salemi sostiene che la showgirl si sia comportata male nei suoi confronti. Sembrava poi che avessero fatto pace ma non è molto credibile.

La Salemi ha fatto poi delle dichiarazioni davvero fuori contesto sulla Gregoraci commentando il suo stile di vita. Ha infatti dichiarato, parlando con le altre donne della casa che lei quando esce dalla casa ha delle “certezze” loro no. Si riferisce al suo status e alla sua vita, ma questi appaiono commenti molto futili e che non riguardano i loro dissapori. Inoltre era uscito un commento, durante una conversazione, della Salemi sui bracciali costosi indossati dalla Gregoraci, ha infatti detto:”Dammi uno dei tuoi bracciali che mi pago cinque vacanze”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

L’influencer ha poi giustificato queste parole infelici dicendo la showgirl non comprende alcune dinamiche economiche. Ma in realtà la domanda è perché la Gregoraci dovrebbe comprendere le dinamiche economiche della Salemi? Cosa significa e sopratutto cosa ha a che fare con i suoi bracciali. Non è certo la Gregoraci la causa della sua condizione economica. Appare una punta di invidia da parte della Salemi?