gf-vip:-pretelli-e-giulia-salemi-confronto-sulla-gregoraci

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più uniti e affiatati. Intenti a chiacchierare i due gieffini hanno ripensato a quando Elisabetta Gregoraci era nella casa con loro.

Giulia e Pierpaolo ormai trascorrono sempre più tempo insieme. Anche se i due continuano a ripetere di essere solo amici, tutti hanno capito che tra loro c’è una sintonia speciale.

Come accade sempre più spesso, Giulia e Pierpaolo si sono ritrovati da soli in veranda a chiacchierare. Questa volta i due gieffini hanno ricordato di quando Elisabetta era nella casa insieme a loro.

Giulia tra una coccola e un abbraccio con Pierpaolo l’altra ha rivelato di non essere più infastidita dalle urla dei “Gregorelli”. Ecco le sue parole:

“ Sono stata male perché all’inizio quelle urla mi hanno ferita. Adesso sto benissimo e me ne frego di quello che pensano certe persone. Io voglio fare il cavolo che voglio, non sto facendo del male a nessuno, solo del bene. Se lei ti avesse voluto limonare ti prendeva in magazzino e lo faceva”.

Giulia quindi ha voluto parlare nuovamente della Gregoraci e del suo comportamento molto ambiguo nei confronti di Pierpaolo. Ha quanto pare però l‘ex velino ha finalmente superato la storia con Elisabetta, infatti ha detto:

“Ormai è andata com’è andata. Lei fino all’ultima puntata continuava con la storia degli amici speciali. Ok siamo amici e basta. Al massimo Giuly ti dovrebbero urlare ‘sfascia amici’ io ed Elisabetta non siamo mai stati una coppia. Io sono single, libero, con te posso fare tutto, certo, non voglio crearti problemi. Ti dico solo di non lasciarti condizionare dagli aerei e dalla gente che urla”