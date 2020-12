daydreamer-va-in-onda-oggi-su-canale-5?

Daydreamer va in onda oggi?

Daydreamer va in onda oggi? Purtroppo la risposta è no! Le ultime variazioni dei palinsesti Mediaset ci informano infatti che la soap sabato 26 dicembre 2020 non va in onda, e che torna direttamente a gennaio 2021.

Ricorderete già la puntata cancellata lo scorso 20 dicembre e ancora quelle sospese il sabato pomeriggio già a partire dal 14 novembre 2020. Alla luce quindi di tutte queste inaspettate e poco gradite variazioni, Daydreamer- Le ali del sogno riuscirà mai a trovare un po’ di pace nella programmazione Mediaset? La risposta è sì, continua a leggere l’articolo per scoprire tutti i dettagli.

Can e Sanem in Daydreamer Credits Mediaset

Quando torna Daydreamer su Canale 5?

continua a leggere dopo la pubblicità

Adesso che abbiamo scoperto che Daydreamer non va in onda oggi su Canale 5, sappiamo già quando arriverà la prossima puntata? Considerando i palinsesti Mediaset finora annunciati, sembrerebbe che non ci sia più spazio per la soap nel mese di dicembre, e che di conseguenza torni direttamente a gennaio!

Per questo motivo la prossima puntata di Erkenci Kus è posticipata direttamente al 7 gennaio 2021! Da una parte si tratta senza dubbio di una brutta notizia per tutti quelli che desideravano proseguire la storia di Can e Sanem durante il periodo natalizio, dall’altra però non è un cambiamento così tanto male. Sappiamo infatti che a partire da 7 gennaio 2021 la soap turca sbarca in prima serata su Canale 5!

Daydreamer nuova programmazione

Qual è la nuova programmazione di Daydreamer su Canale 5? Adesso è il momento di sentire finalmente un po’ di buone notizie, dato che a partire dal 7 gennaio 2021 è ormai ufficiale l’inizio di Daydreamer-Le ali del sogno in prima serata su Canale 5! Il giovedì sera si trasforma quindi in un appuntamento sicuro per le ultime puntate della soap.

Screenshot di un post Condiviso su Instagram Da @Qui_Mediaset sul ritorno in Prima Serata di Daydreamer

continua a leggere dopo la pubblicità

A confermarlo è infatti il post Instagram condiviso dalla pagina ufficiale @qui_mediaset che annuncia: “il prossimo appuntamento con DAYDREAMER é in prima serata, da giovedì 7 gennaio, sempre su Canale 5”. Non ci resta quindi che aspettare l’arrivo della prossima puntata di Daydreamer in onda il 7 gennaio 2021!