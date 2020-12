coronavirus-nel-mondo,-in-francia-e-spagna-primo-caso-della-variante-inglese.-in-brasile-superate-190mila-vittime

Un primo caso di contaminazione da parte della variante del virus Covid-19 apparso nel Regno Unito è stato rilevato venerdì in Francia, a Tours, ha annunciato il ministero della Salute. Secondo il comunicato, è un residente francese nel Regno Unito, che è asintomatico ed è stato isolato a casa sua. Un caso simile è stato segnalato in Germania e un altro in Libano nei giorni scorsi. La Francia ha ufficialmente registrato più di 20mila nuovi casi in 24 ore, una cifra elevata che è in parte spiegata dall’impennata dei test effettuati dai francesi prima del ricongiungimento familiare per le vacanze.

Il Brasile ha superato i 190 mila morti per coronavirus, dopo aver registrato 482 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Il Paese, il più colpito dell’America Latina, ha raggiunto 190.488 morti, mentre il numero di contagiati ha raggiunto 7.448.560, di cui 22.967 nelle ultime 24 ore.

Oms: Vaccini sono la soluzione, ma ci vorrà tempo

“Durante questo anno terribile, abbiamo visto i sacrifici fatti da così tante persone per proteggere e preservare la vita. Non dobbiamo sprecare questi sacrifici”, ha detto Tedros Adhanom, capo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)- “I vaccini offrono la soluzione per uscire finalmente da questa tragedia. Ma ci vorrà tempo prima che il mondo intero venga vaccinato”. Secondo l’Oms, 61 vaccini sono entrati nella fase di sperimentazione sugli esseri umani, di cui 16 in fase finale. E altri 172 vaccini sono in fase di sviluppo.

Gran Bretagna, nuove restrizioni dure per milioni di persone

Scattano oggi nuove restrizioni per milioni di persone in Gran Bretagna, con l’entrata in vigore di nuove modifiche dei livelli di allerta in Inghilterra e nuove misure in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. In Inghilterra passano al quarto livello di allerta (i più alto) una serie di località fino a oggi al livello 2 – tra cui Oxfordshire, la maggior parte dell’Hampshire, il West Sussex, una parte dell’East Sussex, nonchè Brighton e Hove, Suffolk, Norfolk e Cambridgeshire. In totale 6 milioni di persone che vivono nelle aree interessate alle nuove misure vanno ad aggiungersi alle circa 18 milioni di persone in lockdown a Londra, nel Sud-Est e nell’Est dell’Inghilterra. L’ordine è di restare a casa, chiusi i negozi non essenziali e scattano severe restrizioni per gli incontri familiari. Il Galles entra in un nuovo lockdown, così la Scozia e l’Irlanda del Nord.

Tokyo, oggi 949 nuovi positivi

La capitale del Giappone registra 949 nuovi casi di Covid-19, tornando ai massimi proprio nei giorni di fine anno, solitamente dedicati alle feste. Sarebbero stati individuati anche casi di variante inglese del coronavirus.

Germania, 14.455 nuovi casi: la metà di una settimana fa

L’Istituto Robert Koch (RKI) segnala 14.455 nuove infezioni da Covid-19 in Germania nelle ultime 24 ore. Si tratta di meno della metà del numero registrato una settimana fa, quando sono state registrate 31.300 nuove infezioni. Tuttavia, l’istituto fa notare che durante le vacanze e a cavallo dell’anno ci si aspetta un minor numero di esami e di esami di laboratorio, nonchè una minore trasmissione dei risultati degli esami da parte degli uffici sanitari. Altre 240 persone sono morte. In totale sono state confermate 1.627.103 infezioni e 29.422 morti.

Russia, superata soglia dei 3 milioni di contagiati

La Russia ha superato la soglia dei tre milioni di contagi di Covid-19, nel pieno di una seconda ondata dell’epidemia e mentre le autorità rifiutano un lockdown totale nazionale. Secondo le cifre ufficiali, la Russia è arrivata a conteggiare 3.021.964 casi di Covid-19, di cui 54.226 mortali. Il Paese, quarto al mondo per diffusione del virus, ha registrato nelle ultime 24 ore 29.258 nuovi positivi al virus e 567 morti.

Belgio, contagi in calo

I nuovi casi di contagio da coronavirus, rilevati in Belgio il 26 dicembre, sono stati 2.342. Si tratta di una cifra inferiore rispetto alla settimana precedente, scrivono i principali quotidiani locali, precisando che dopo essere salito a una media di 2.560 casi giornalieri il 23 dicembre, il numero medio di infezioni giornaliere è nuovamente calato per 3 giorni.



Nel periodo dal 16 al 22 dicembre si sono avuti 2.378,4 casi giornalieri, registrando un calo del 6% rispetto alla rilevazione precedente, in un contesto in cui il numero di test è aumentato del 10% nello stesso periodo, raggiungendo i 38.600 test giornalieri. Il tasso di positività, ovvero la percentuale di test positivi, scende così al 7,4%. Almeno 637.246 casi di Covid-19 sono stati diagnosticati in Belgio dall’inizio dell’epidemia, secondo i risultati provvisori presentati oggi dall’Istituto di sanità pubblica Sciensano. I decessi sono complessivamente 19.089.

Cina continentale, 8 nuovi casi locali

In Cina continentale ieri sono stati riportati 20 nuovi casi di COVID-19, otto dei quali trasmessi internamente e 12 importati. Lo ha dichiarato oggi la Commissione Sanitaria Nazionale. Nel suo resoconto giornaliero, la commissione ha detto che sei dei casi trasmessi internamente sono stati segnalati nella provincia nordorientale del Liaoning e due a Pechino, mentre non sono stati segnalati casi sospetti o decessi relativi alla malattia. Ieri in Cina continentale 12 pazienti affetti da COVID-19 sono stati dimessi dagli ospedali dopo essere guariti. Fino al termine della giornata di ieri sono stati segnalati in Cina continentale 4.193 casi importati totali. Di questi, secondo la commissione, 3.919 sono di persone dimesse dopo essere guarite e 274 di persone ancora in cura negli ospedali, mentre non sono stati segnalati decessi tra i casi importati.