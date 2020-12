Beautiful e Una vita cancellate: ecco perché

Tutte le soap opera sono andate in vacanza il 24 e il 25 dicembre. Al posto di Beautiful e Una vita sono andate in onda infatti una commedia e il Concerto di Natale con Federica Panicucci. Ma vediamo un piccolo anticipo delle trame di oggi 26 dicembre.

Brutte notizie per gli appassionati di Beautiful e Una vita: le due soap opera sono state cancellate il 24 e il 25 dicembre 2020. Ma niente paura: ritroveremo le avventure delle famiglie Forrester, Logan e Spencer e quelle della gente di Acacias già oggi 26 dicembre, sempre su Canale 5, a partire dalle 13.40.



Beautiful e Una vita si accodano dunque a Il segreto e vanno in vacanza. Le due soap che precedono la messa in onda, dal lunedì al venerdì, di Uomini e donne di Maria De Filippi, la vigilia di Natale e il giorno di Natale non andranno infatti in onda.



Al posto loro sono state trasmesse, il 24 dicembre, la divertente commedia “Natale a 4 zampe”, con protagonisti Massimo Boldi e Maurizio Mattioli (il film racconta la storia di due ragazzi che decidono di aprire una struttura per vacanze per cani), mentre per il 25 dicembre è previsto in palinsesto il Concerto di Natale presentato da Federica Panicucci che sarà a favore dell’emergenza Covid-19.

Beautiful: anticipazioni 26 dicembre

Katie ha ricevuto il rene da Flo ed ora sta bene. La sua vita è salva. Ma non tutti in famiglia sono felici di quello che è accaduto: Brooke non riesce a sopportare che sia stata proprio sua nipote a salvare la vita della sorella. La Logan non riesce a perdonare la ragazza per quello che ha fatto a Hope, prestandosi a fingersi la mamma di Beth. Chi invece è molto colpito dal gesto generoso di Flo è proprio Katie, che non sa come ringraziarla.

Anche Wyatt è molto colpito dal festo della ex fidanzata. La Fulton gli confesserà dunque di essere ancora innamorata di lui e che lo amerà per sempre, anche se sa perfettamente che ormai lui ha scelto Sally.

Una Vita: anticipazioni 26 dicembre



Ramon e Carmen hanno preso una decisione definitiva: trasferirsi in un altro appartamento. Le tensioni con Antonio e Lolita sono diventate davvero insostenibili, soprattutto tra padre e figlio. Le due donne sono riuscite a trovare un equilibrio e non credono che quella sia la decisione migliore.



Emilio è riuscito a far firmare a Copernico Ledesma un documento compromettente che costringe l’uomo a scappare da Acacias.