andrea-damante:-il-primo-natale-di-tommaso

Andrea Damante sta passando il Natale in famiglia e insieme a lui c’è Tommaso, il suo cane. Proprio i cucciolo di Spitz di Pomerania ha voluto fare un auguri speciale per il suo primo Natale!

Andrea Damante sta passando le vacanze insieme alla sua famiglia. Con lui, però, c’è anche Tommaso Kowalski, il cucciolo che condivide con la sua ex Giulia De Lellis. Da quando la loro storia è finita, infatti, i due hanno deciso di tenere il cane un pò per uno, proprio come se si trattasse di un figlio.

Per questo Natale Tommaso è volato in Sicilia con “papà” Andrea e, come aveva spiegato Giulia in una recente storia, per lui si è trattato del primo volo in aereo.

Ma per il cane c’è anche un’altra esperienza da festeggiare: il suo primo Natale. E proprio per questa occasione Andrea ha deciso di pubblicare uno scatto speciale!

Leggi anche: Uomini e Donne Giorgia Lucini: Andrea Damante tronista fidanzato

Andrea Damante: gli auguri di Tommaso

Dalla soleggiata Sicilia, terra d’origine della sua famiglia, Andrea Damante nelle ultime ore ha postato varie stories. Dal regalo alla mamma ai doni ricevuti, passando per dei selfie sotto le palme in cui si è giocosamente taggato in Florida.

Il deejay veronese, però, ha anche pubblicato uno scatto particolare. Si tratta di Tommaso, il suo cagnolino, accanto ad un panettone grande quanto lui con la scritta “Merry Christmas” a caratteri cubitali.

“Qualcuno vi deve dire una cosa per il suo primo Natale su questo pianeta!”

aveva scritto, nella storia precedente allo scatto. In effetti Tommaso ha pochi mesi e perciò questo è davvero il primo 25 Dicembre che festeggia.

Come se non bastasse, poi, il Dama ha anche pubblicato una foto insieme al cane sul suo feed, in cui, ancora una volta, ha voluto sottolineare che per lo Spitz si tratta del primo Natale.

Chissà se anche “mamma” Giulia avrebbe voluto stare con lui in questa occasione…